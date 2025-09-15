La Corea del Nord difende il suo status di Stato nucleare. Keystone

La Corea del Nord ha affermato che il suo status di Stato dotato di armi nucleari è «permanentemente sancito» dalla sua legge e «irreversibile»; lo hanno riferito i media statali, condannando gli Stati Uniti per averne chiesto la denuclearizzazione.

Keystone-SDA SDA

«Recentemente, in una riunione del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, gli Stati Uniti hanno nuovamente commesso una grave provocazione politica bollando il nostro possesso di armi nucleari come illegale e chiedendo a gran voce la denuclearizzazione», ha dichiarato la missione Onu della Corea del Nord in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa ufficiale Kcna.

Lo status della Corea del Nord «come Stato dotato di armi nucleari, sancito in modo permanente dalla legge suprema e fondamentale della nazione, è diventato irreversibile», si legge nella dichiarazione, osservando che il Paese non ha «relazioni ufficiali» con l'organismo di controllo nucleare da oltre 30 anni.

L'Aiea «non ha né l'autorità legale né la giustificazione morale per interferire negli affari interni di uno Stato dotato di armi nucleari che esiste al di fuori del Trattato di non proliferazione nucleare», ha affermato.

La Corea del Nord si è ritirata dall'Aiea nel 1994 dopo una situazione di stallo sulle ispezioni nucleari, sostenendo che l'agenzia veniva utilizzata da Washington per violare la propria sovranità. Pyongyang «si opporrà fermamente e respingerà qualsiasi tentativo di alterare l'attuale status della Repubblica Popolare Democratica di Corea, in quanto Stato nucleare responsabile».

La dichiarazione fa seguito alla visita del leader nordcoreano Kim Jong Un ai centri di ricerca sulle armi la scorsa settimana, dove ha affermato che Pyongyang «avrebbe proposto la politica di promuovere simultaneamente la costruzione di forze nucleari e forze armate convenzionali».