Il lancio del missile balistico Hwasong-19 Keystone

La Corea del Nord ha mostrato la sua potenza militare e rivendica il successo del test di ieri del nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm) a combustibile solido, denominato Hwasong-19.

SDA

Si è trattato «del missile strategico più potente al mondo», ha rivendicato l'agenzia ufficiale Kcna, secondo cui «il nuovo tipo di Icbm ha dimostrato al mondo la posizione egemonica che abbiamo ottenuto nello sviluppo e nella produzione di velivoli nucleari».

Mentre permangono dubbi sulla capacità di Pyongyang di guidare un missile del genere e di proteggere una testata nucleare mentre rientra nell'atmosfera, l'Hwasong-19, come gli altri ultimi test Icbm fatti, ha dimostrato la gittata per colpire quasi ovunque negli Stati Uniti.

Il vettore lanciato, in un'operazione supervisionata dal leader Kim Jong-un, ha volato più in alto di qualsiasi precedente missile del Nord, in base alle stime di Pyongyang e dei militari di Corea del Sud e Giappone che hanno seguito il suo volo nello spazio profondo prima della sua caduta nelle acque che separano Giappone e Russia.

Il test, effettuato a pochi giorni dalle elezioni presidenziali americane, ha registrato la condanna di Usa, Corea del Sud, Giappone ed Ue, nonché dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato quella che ha definito la «risposta zero» dei suoi alleati allo spiegamento di truppe nordcoreane da parte della Russia per la guerra in Ucraina, che ha anche suscitato preoccupazioni sul fatto che Mosca potrebbe fornire in cambio tecnologia militare sensibile al Nord.

L'Hwasong-19 sarà schierato con l'Hwasong-18, lanciato per la prima volta nel 2023, alimentato sempre a combustibile solido: sono più facili e sicuri da usare, richiedendo meno supporto logistico e più difficilmente individuabili.

Le foto diffuse dalla Kcna hanno mostrato un grande missile multistadio su un veicolo trasportatore Tel: il vettore ha volato per una distanza di 1.001,2 km per 5.156 secondi prima di atterrare in mare al largo della costa orientale della penisola coreana, dopo un'altitudine massima di 7.687,5 km.

SDA