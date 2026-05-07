L'ex primo ministro della Corea del Sud Han Duck-soo. Keystone

Una corte d'appello sudcoreana ha ridotto oggi la pena detentiva dell'ex primo ministro Han Duck-soo a 15 anni per il suo ruolo nella breve imposizione della legge marziale da parte dell'ex presidente Yoon Suk-yeol alla fine del 2024.

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A gennaio un tribunale di primo grado aveva condannato l'ex premier a 23 anni, ma una corte della capitale Seul ha ridotto la pena di otto anni. Il presidente Yoon ha sconvolto i sudcoreani la sera del 3 dicembre 2024, annunciando inaspettatamente l'imposizione della legge marziale e inviando l'esercito in Parlamento per metterlo a tacere. A metà febbraio è stato condannato all'ergastolo, evitando la pena di morte richiesta dall'accusa.

Il suo colpo di Stato è durato solo sei ore, poiché un numero sufficiente di parlamentari è riuscito a infiltrarsi nell'aula per votare contro, ma ha gettato il paese nel caos politico. Oggi la corte d'appello ha confermato la maggior parte delle condanne contro Han, ma ha ridotto la sua pena tenendo conto dei suoi «oltre 50 anni di servizio come funzionario pubblico prima dell'imposizione della legge marziale. Le prove non dimostrano inoltre che l'imputato abbia svolto un ruolo più attivo nell'insurrezione, ad esempio cospirando in anticipo o dirigendo sistematicamente l'operazione», ha affermato il giudice.

Ha aggiunto, tuttavia, che Han, agendo in questo modo, ha «abdicato alle gravi responsabilità derivanti dall'autorità e dalla carica a lui affidate e si è invece schierato con coloro che hanno partecipato agli atti di insurrezione». Il giudice lo ha criticato per non essersi opposto a Yoon, pur avendo egli stesso vissuto episodi di legge marziale e situazioni insurrezionali negli anni '70 e '80, ed essendo ben consapevole della loro gravità e delle loro conseguenze.

L'ex primo ministro, in camicia bianca e abito scuro, ha mostrato poca emozione alla lettura della sentenza. Il tecnocrate settantaseienne è in carcere dal giorno della sua condanna iniziale, avvenuta a gennaio.