  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti La Corte d'appello reintegra la commissaria Ftc silurata da Trump

SDA

3.9.2025 - 15:10

Il presidente statunitense Donald Trump
Il presidente statunitense Donald Trump
Keystone

Nuova insuccesso giudiziario per Donald Trump: con due voti a favore e uno contrario, una Corte d'appello federale della capitale ha reintegrato Rebecca Slaughter, commissaria della Federal Trade Commission (Ftc) nominata da Biden e licenziata dal tycoon.

Keystone-SDA

03.09.2025, 15:10

03.09.2025, 15:24

Anche in questo caso la Casa Bianca ha dichiarato che presenterà ricorso alla Corte Suprema.

Ma nell'ordinanza della corte d'appello si legge che «è improbabile che il governo vinca in appello perché qualsiasi sentenza a suo favore da parte di questa corte dovrebbe sfidare i precedenti vincolanti, pertinenti e ripetutamente preservati della Corte Suprema».

I più letti

Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Dal 1885 l'Elevador da Glória collega il centro della città con il Bairro Alto
Licenziamento del Ceo di Nestlé, per i media Laurent Freixe mentì spudoratamente
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»

Altre notizie

Tragedia in Portogallo. Si schianta la storica funicolare di Lisbona, almeno 15 morti

Tragedia in PortogalloSi schianta la storica funicolare di Lisbona, almeno 15 morti

80 anni dalla Seconda guerra mondiale. Xi Jinping alla parata vestito come Mao: «La Cina è inarrestabile»

80 anni dalla Seconda guerra mondialeXi Jinping alla parata vestito come Mao: «La Cina è inarrestabile»

Stati Uniti. Le vittime di Epstein rompono il silenzio e Trump replica: «Un complotto dei democratici»

Stati UnitiLe vittime di Epstein rompono il silenzio e Trump replica: «Un complotto dei democratici»