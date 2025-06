I ricorrenti chiedevano ai giudici d'imporre al governo di Keir Starmer in particolare lo stop delle forniture di componenti britanniche dei caccia F-35 americani, utilizzati nei raid israeliani nella Striscia di Gaza (foto d'archivio) Keystone

L'Alta Corte di Londra ha respinto l'azione legale presentata dalle maggiori associazioni occidentali impegnate sul fronte dei diritti umani per cercare d'imporre un congelamento alle forniture da parte del Regno Unito di armi cruciali a Israele nella guerra a Gaza.

Il ricorso è stato sostenuto fra le diverse organizzazioni anche da Amnesty International, Human Rights Watch e Oxfam, oltre che dalla palestinese Al-Haq. I ricorrenti chiedevano ai giudici d'imporre al governo di Keir Starmer in particolare lo stop delle forniture di componenti britanniche dei caccia F-35 americani, utilizzati nei raid israeliani nella Striscia.

I giudici Stephen Males e Karen Steyn hanno affermato che nonostante le forniture britanniche possano essere usate dallo Stato ebraico in violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza, sono legittime formalmente, sottolineando che si tratta di «una questione di competenza dell'esecutivo, democraticamente responsabile nei confronti del Parlamento» di Westminster.

Nell'azione legale presentata da Al-Haq, organizzazione con sede in Cisgiordania, sostenuta dalle maggiori ong internazionali, Israele è stata accusata di «genocidio» per gli effetti della sua rappresaglia militare nella Striscia e sono stati invocati i limiti fissati dalla legge britannica sull'export di armi e componenti belliche a Paesi che li utilizzano in azioni di guerra.

Il governo di Londra ha già sospeso alcune licenze d'esportazione di armamenti dal Regno all'alleato israeliano nei mesi scorsi per ragioni di cautela (circa un 10% del totale), ma si rifiuta di bloccare anche le forniture relative agli F-35 sostenendo che questo metterebbe a rischio «l'intero programma F-35»: programma che ha «un ruolo strategico nella Nato» e «implicazioni più vaste per la pace e la sicurezza a livello internazionale». Un'argomentazione sostenuta solo da «cavilli», secondo i legali del Global Action Legal Network (Glan) impegnati nel ricorso, che hanno sottolineato «le tonnellate di bombe» già lanciate su Gaza da questi jet di progettazione Usa.