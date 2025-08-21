  1. Clienti privati
USA La Corte di New York annulla la sanzione da 500 milioni per frode a Trump

SDA

21.8.2025 - 21:33

Buone notizie sul fronte giuridico per Trump.
Buone notizie sul fronte giuridico per Trump.
Keystone

Una corte d'appello di New York ha annullato la sentenza di condanna da quasi mezzo miliardo di dollari contro Donald Trump nel caso di frode civile intentato dalla procuratrice generale dello Stato, Letitia James. Lo riporta la Cnn.

Keystone-SDA

21.08.2025, 21:33

La decisione, che non è stata unanime, lascia comunque il presidente responsabile di frode. «Sebbene il provvedimento ingiuntivo ordinato dalla corte sia ben strutturato, l'ordinanza di restituzione è una multa eccessiva che viola l'ottavo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti», si legge nella sentenza.

Vittoria totale nel caso della falsa procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James!», ha scritto Donald Trump su Truth dopo la decisione.

«Ho un profondo rispetto per il fatto che la Corte abbia avuto il coraggio di annullare questa decisione illegittima e vergognosa che stava danneggiando le imprese in tutto lo Stato di New York», ha aggiunto il presidente.

«È stata una caccia alle streghe politica, in senso commerciale, come nessuno aveva mai visto prima. Si è trattato di un caso di interferenza elettorale da parte della città e dello Stato, che cercavano di dimostrare, illegalmente, che avevo fatto cose sbagliate quando, in realtà, tutto ciò che avevo fatto era assolutamente corretto e, persino, perfetto», ha attaccato Trump.

