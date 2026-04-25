  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Una Corte spiana la strada alla legge anti-migranti senza precedenti in Texas

SDA

25.4.2026 - 08:30

La misura è stata firmata dal governatore repubblicano Greg Abbott nel dicembre 2023. (Immagine d'archivio).
La misura è stata firmata dal governatore repubblicano Greg Abbott nel dicembre 2023. (Immagine d'archivio).
Keystone

Una corte d'appello ha spianato la strada a una legge senza precedenti in Texas, che conferisce ai funzionari statali il potere di arrestare ed espellere i migranti.

Keystone-SDA

25.04.2026, 08:30

25.04.2026, 09:02

La misura, firmata dal governatore repubblicano Greg Abbott nel dicembre 2023, rende un reato l'ingresso o il reingresso illegale in Texas da un Paese straniero e conferisce ai giudici statali il potere di espellere i migranti e di assegnare pene detentive fino a 20 anni per coloro che si rifiutassero di ottemperare.

Dopo che, nel febbraio 2024, un giudice ha emesso un'ingiunzione preliminare volta a bloccare la legge, il caso è giunto dinanzi alla Corte Suprema, la quale ha brevemente consentito l'entrata in vigore del provvedimento, prima che un'altra corte la sospendesse di nuovo perché potrebbe interferire con il potere del governo federale di far rispettare le leggi Usa sull'immigrazione.

Ma su sollecitazione del procuratore generale repubblicano del Texas, Ken Paxton, un altro tribunale d'appello l'ha ripresa in esame.

«Il diritto del nostro Stato di arrestare gli immigrati clandestini, proteggere i nostri cittadini e far rispettare le leggi sull'immigrazione è fondamentale», ha detto Paxton dopo la sentenza che ha negato il diritto di migranti e associazioni per i loro diritti di contestare la legge.

I più letti

Ecco l'invito super originale per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo
Cassiera dell'Ikea ha permesso per anni a parenti e amici di fare acquisti gratis
Grosso rogo boschivo in Austria, in fiamme un'area grande come 150 campi da calcio
Palermo, va al pronto soccorso per un mal di testa e... gli trovano un proiettile nel cranio
Oro alle stelle: ecco perché sta salvando la BNS e perché probabilmente continuerà a salire

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Il Giappone studia l'invio di dragamine a Hormuz - Islamabad attende gli emissari statunitensi

Ticker Medio OrienteIl Giappone studia l'invio di dragamine a Hormuz - Islamabad attende gli emissari statunitensi

In visita ad Atene. Macron: «L'UE sia più sovrana, difesa e competitività sono inseparabili»

In visita ad AteneMacron: «L'UE sia più sovrana, difesa e competitività sono inseparabili»

Giappone. Ritmi serrati per la premier Takaichi: «Dormo troppo poco. Se finiscono i surgelati, è finita»

GiapponeRitmi serrati per la premier Takaichi: «Dormo troppo poco. Se finiscono i surgelati, è finita»