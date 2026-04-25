La misura è stata firmata dal governatore repubblicano Greg Abbott nel dicembre 2023. (Immagine d'archivio). Keystone

Una corte d'appello ha spianato la strada a una legge senza precedenti in Texas, che conferisce ai funzionari statali il potere di arrestare ed espellere i migranti.

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La misura, firmata dal governatore repubblicano Greg Abbott nel dicembre 2023, rende un reato l'ingresso o il reingresso illegale in Texas da un Paese straniero e conferisce ai giudici statali il potere di espellere i migranti e di assegnare pene detentive fino a 20 anni per coloro che si rifiutassero di ottemperare.

Dopo che, nel febbraio 2024, un giudice ha emesso un'ingiunzione preliminare volta a bloccare la legge, il caso è giunto dinanzi alla Corte Suprema, la quale ha brevemente consentito l'entrata in vigore del provvedimento, prima che un'altra corte la sospendesse di nuovo perché potrebbe interferire con il potere del governo federale di far rispettare le leggi Usa sull'immigrazione.

Ma su sollecitazione del procuratore generale repubblicano del Texas, Ken Paxton, un altro tribunale d'appello l'ha ripresa in esame.

«Il diritto del nostro Stato di arrestare gli immigrati clandestini, proteggere i nostri cittadini e far rispettare le leggi sull'immigrazione è fondamentale», ha detto Paxton dopo la sentenza che ha negato il diritto di migranti e associazioni per i loro diritti di contestare la legge.