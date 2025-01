La richiesta di Donald Trump è stata respinta. Keystone

La Corte suprema americana ha bocciato la richiesta del presidente eletto Donald Trump di bloccare la sentenza di condanna per il caso di New York relativo alla pornostar Stormy Daniels, attesa per oggi alle 15:30 ora svizzera.

Keystone-SDA SDA

Quattro dei saggi hanno votato contro il via libera alla sentenza.

Per Trump la decisione della Corte suprema, presa con cinque voti a favore e quattro contrari, è una sconfitta che arriva a pochi giorni dal suo giuramento.

Il presidente eletto aveva chiesto il blocco della sentenza sostenendo che sarebbe stata una distrazione per la sua squadra di transizione.

«Apprezzo il tempo e lo sforzo della Corte suprema nel cercare di rimediare alla grande ingiustizia che mi è stata fatta: per il bene e la santità della presidenza, farò appello contro questo caso e sono fiducioso che la giustizia prevarrà», afferma il presidente americano eletto sul suo social Truth.

«I patetici e morenti resti di questa caccia alla streghe contro di me non ci distrarranno», assicura Trump.