  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Corte Suprema israeliana mette in stand-by rle estrizioni per le Ong

SDA

27.2.2026 - 17:43

La preghiera del venerdì durante il mese del Ramadan davanti alla moschea distrutta di Al-Albani a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.
La preghiera del venerdì durante il mese del Ramadan davanti alla moschea distrutta di Al-Albani a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.
Keystone

La Corte Suprema israeliana ha messo in stand-by le disposizioni del governo che di fatto rappresentavano restrizioni all'operatività di diverse Ong nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

Keystone-SDA

27.02.2026, 17:43

27.02.2026, 17:47

Con questa decisione viene pertanto concessa una proroga alle organizzazioni internazionali che avevano rifiutato di allinearsi alle nuove richieste delle autorità israeliane per permettere di continuare a lavorare in tali territori.

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Tram deraglia a Milano: due morti e 40 feriti
Elian Lehto in terapia intensiva dopo una violenta caduta in allenamento
Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
Le pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile

Altre notizie

USA-Iran. Pechino osserva il Golfo: intelligence satellitare e partita strategica con Washington

USA-IranPechino osserva il Golfo: intelligence satellitare e partita strategica con Washington

Guerra in Ucraina. Zelensky: «C'è una finestra fino al Midterm per trovare la pace»

Guerra in UcrainaZelensky: «C'è una finestra fino al Midterm per trovare la pace»

Trump protetto dai suoi?. Tra indagini per omicidio, CIA e FBI, ecco i punti che dimostrano che il caso Epstein puzza di bruciato

Trump protetto dai suoi?Tra indagini per omicidio, CIA e FBI, ecco i punti che dimostrano che il caso Epstein puzza di bruciato