Medio OrienteCorte Suprema israeliana mette in stand-by rle estrizioni per le Ong
27.2.2026 - 17:43
La Corte Suprema israeliana ha messo in stand-by le disposizioni del governo che di fatto rappresentavano restrizioni all'operatività di diverse Ong nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.
Con questa decisione viene pertanto concessa una proroga alle organizzazioni internazionali che avevano rifiutato di allinearsi alle nuove richieste delle autorità israeliane per permettere di continuare a lavorare in tali territori.