  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo la condanna per abusi La Corte d'appello conferma: Trump deve oltre 80 milioni alla scrittrice Carroll per averla diffamata

SDA

8.9.2025 - 18:08

E. Jean Carroll, un anno fa all'uscita dell'aula della Corte federale d'appello di New York, in cui si era dovuto presentare Donald Trump, già dichiarato colpevole di abusi sessuali nei confronti della donna. (foto d'archivio)
E. Jean Carroll, un anno fa all'uscita dell'aula della Corte federale d'appello di New York, in cui si era dovuto presentare Donald Trump, già dichiarato colpevole di abusi sessuali nei confronti della donna. (foto d'archivio)
Keystone

Negli Stati Uniti, una corte di appello federale ha respinto la richiesta del presidente Donald Trump di ribaltare il verdetto della giuria che gli ha ordinato di pagare 83,3 milioni di dollari per aver diffamato la scrittrice E. Jean Carroll.

Keystone-SDA

08.09.2025, 18:08

08.09.2025, 18:23

La decisione della Corte federale d'appello del secondo circuito di New York lascia intatta la sanzione inflitta al presidente ritenendola ragionevole «alla luce dei fatti straordinari ed eclatanti di questo caso».

La donna aveva accusato Trump di averla stuprata nel camerino di un grande magazzino di New York negli anni novanta. Dopo aver reso pubbliche le sue accuse al presidente nel 2019, Carroll è stata attaccata e offesa da Trump in dichiarazioni pubbliche e sui social media. In un altro processo legato alla vicenda, Trump è stato trovato colpevole di abusi sessuali nei confronti di Carroll.

Respinti tutti gli argomenti di Trump

La decisione della corte d'appello è stata all'unanimità. I giudici hanno respinto la tesi dei legali del presidente, secondo i quali la sentenza della Corte Suprema dello scorso anno sull'immunità presidenziale per tutti gli atti ufficiali impediva di accertare la responsabilità dell'azione legale intentata da Carroll.

Gli avvocati del presidente avevano anche sostenuto che il giudice di primo grado aveva commesso un errore nel concedere a Carroll una sentenza prima del processo. La corte d'appello ha respinto anche queste argomentazioni.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»
Laura Pausini inaugura il Museo dedicato a... sé stessa
Tommaso Zorzi ha trovato un nuovo amore, ecco di chi si tratta
Michelle Hunziker ammette per la prima volta: «Siamo felici e innamorati»

Altre notizie

Elezioni. In Norvegia avanti i laburisti, la destra avanza ma non sfonda

ElezioniIn Norvegia avanti i laburisti, la destra avanza ma non sfonda

Medio Oriente. Sangue a Gerusalemme: 6 morti nell'attentato a un bus. Netanyahu infuriato, mentre continua a bombardare la Striscia

Medio OrienteSangue a Gerusalemme: 6 morti nell'attentato a un bus. Netanyahu infuriato, mentre continua a bombardare la Striscia

Interviene anche Parmelin. Il Consiglio degli Stati discute di Gaza, Sommaruga: «È in corso un genocidio»

Interviene anche ParmelinIl Consiglio degli Stati discute di Gaza, Sommaruga: «È in corso un genocidio»