La manifestazione di solidarietà a Israele tenutasi la notte scorsa a Buenos Aires Keystone

Massiccia manifestazione in solidarietà a Israele, la notte scorsa a Buenos Aires (l'Argentina ospita la più grande comunità ebraica dell'America Latina).

Politici, leader della comunità ebraica e comuni cittadini hanno sfilato per le strade della metropoli invocando la pace e criticando gli attacchi compiuti da Hamas.

Per la comunità ebraica c'erano rappresentanti della Mutua associazione israelita argentina (Amia), della Delegazione delle associazioni israelitiche argentine (Daia) e dell'Organizzazione sionista argentina.

Tra le autorità presenti anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Argentina, Marc Stanley, e la candidata conservatrice alla presidenza della Repubblica, Patricia Bullrich. La folla si è radunata nel quartiere di Villa Crespo, proprio all'angolo tra le vie Stato di Israele e Stato di Palestina, in una simbolica richiesta di porre fine al decennale conflitto in Medio Oriente.

«Questo attacco non è solo contro Israele, ma contro il processo di pace, perché entro due settimane si sarebbe firmata l'instaurazione di relazioni diplomatiche con l'Arabia Saudita», ha sostenuto il presidente della Daia, Jorge Knoblovits.

SDA