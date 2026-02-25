Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. KEYSTONE

Martedì donald Trump ha dipinto davanti al Congresso il quadro di un'America in perenne trionfo. Ma uno sguardo più attento all'inflazione, all'economia, all'immigrazione e alla sicurezza mostra che molte affermazioni chiave del suo discorso non reggono all'esame.

I suoi superlativi economici hanno ignorato il fatto che la disoccupazione è aumentata di recente, soprattutto tra i giovani.

Con un patetico «no, no, no», una squadra di hockey su ghiaccio come prova della vittoria e una battuta sulle medaglie, si è concentrato sulla massima auto-drammatizzazione. Mostra di più

Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione per il 2026, Donald Trump ha dipinto il quadro di un'America «ruggente come non mai».

Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di investimenti record, di sgravi fiscali storici, di un'immigrazione praticamente bloccata, di una minaccia nucleare iraniana estinta e di un'economia in crescita.

Ma un'analisi più attenta mostra che molte delle affermazioni principali del suo discorso non reggono all'esame. Ecco il fact-checking di blue News.

Inflazione: non un'eredità record, non un anno miracoloso

Il leader americano ha affermato di aver ereditato «un'inflazione record», la «peggiore nella storia del nostro Paese». In realtà l'inflazione si aggirava intorno al 3% al momento del suo insediamento nel gennaio 2025.

Il picco era già stato raggiunto nel giugno 2022 con il 9,1%. Storicamente nel 1920 l'inflazione aveva addirittura superato il 20%, un valore significativamente superiore a quello degli anni di Joe Biden.

Il tasso di inflazione è ora sceso a circa il 2,4%, ma questo calo è iniziato prima dell'insediamento del tycoon. Inoltre i dati continuano a mostrare un aumento ostinato dei prezzi. La Federal Reserve statunitense rimane quindi cauta nel ridurre ulteriormente i tassi di interesse.

Economia «ruggente»? I dati sono più sobri

Il newyorchese ha parlato di un'economia «ruggente come non mai». I dati dipingono un quadro più sfumato.

Nel 2025 la crescita economica si è attestata intorno al 2,2%, più debole rispetto all'anno precedente. Il tasso di disoccupazione è salito leggermente dal 4,0 al 4,3%. L'anno scorso sono stati creati 181'000 nuovi posti di lavoro, un numero significativamente inferiore rispetto all'anno precedente.

È vero che, con circa 159 milioni di persone, gli impiegati sono più numerosi che mai. Ma la popolazione è anche più numerosa che mai. Il tasso di partecipazione alla forza lavoro è rimasto praticamente invariato.

«18'000 miliardi di dollari di investimenti»: una cifra senza una base affidabile

L'affermazione del 79enne di aver assicurato investimenti per un totale di «oltre 18 trilioni di dollari» è stata particolarmente spettacolare, ma questa cifra non è comprovata.

Anche somme ufficiali molto più basse includono vaghe dichiarazioni di intenti, «scambi economici» bilaterali e promesse informali senza contratti vincolanti.

Alcuni degli importi annunciati superano addirittura la produzione economica dei Paesi coinvolti. Gli esperti dubitano quindi che queste promesse si realizzino effettivamente negli importi dichiarati.

Tasse: non il più grande taglio della storia

L'uomo dal blazer blu ha nuovamente descritto il suo pacchetto fiscale e di politica interna come il «più grande taglio di tasse della storia americana». Ma se misurata in proporzione al prodotto interno lordo, la legge si colloca solo al sesto o settimo posto dalla Seconda Guerra Mondiale.

Anche l'affermazione «nessuna tassa sulla sicurezza sociale» è esagerata. In realtà è stata introdotta una regola temporanea di deduzione aggiuntiva che si applica fino al 2028 e non include tutti i beneficiari. Milioni di questi, soprattutto quelli sotto i 65 anni, non ne usufruiscono.

Migrazione: un numero significativamente inferiore di migranti, ma non «zero»

Trump ha affermato che negli ultimi nove mesi sono entrati nel Paese «zero migranti illegali». Questo è falso. Il numero di attraversamenti illegali delle frontiere è diminuito in modo massiccio, ma è ancora a quattro cifre al mese.

È vero che il numero di attraversamenti è sceso a un livello che non si raggiungeva da decenni, ma il declino era già iniziato verso la fine dell'amministrazione precedente.

Anche l'affermazione secondo cui vengono espulsi solo «migranti criminali» non regge. Una gran parte dei detenuti non ha condanne penali.

Criminalità in calo, ma non ai minimi storici

Il repubblicano ha dichiarato che Washington D.C. è «virtualmente priva di criminalità» e che gli omicidi sono diminuiti «quasi del 100%» a gennaio. In realtà, lo scorso mese sono stati registrati due omicidi: un calo significativo, ma non nullo.

Il tasso di omicidi è diminuito anche a livello nazionale. Era del 5,0 per 100'000 abitanti nel 2024 e si prevede che scenderà a circa 4,0 nel 2025. Ma la tendenza al ribasso era già iniziata prima dell'insediamento del tycoon.

«Spazzato via» il nucleare in Iran è esagerato

Trump ha affermato che un'azione militare statunitense ha «cancellato» il programma nucleare iraniano.

È vero che importanti strutture sono state gravemente danneggiate, ma i rapporti dell'intelligence e degli ispettori ipotizzano che parti dell'infrastruttura e quantità significative di uranio arricchito siano ancora presenti.

Non si può parlare dunque di distruzione completa.

Otto guerre finite? Il bilancio è più complicato

Trump ha dichiarato di aver «messo fine a otto guerre». In effetti, il suo governo ha mediato cessate il fuoco o riavvicinamenti diplomatici in diversi conflitti, ad esempio tra Armenia e Azerbaigian o tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo.

Ciononostante in molte di queste regioni gli scontri si sono riaccesi o le tensioni sono rimaste irrisolte. In altri casi, non si trattava di guerre formali. La cifra di «otto» è quindi chiaramente esagerata.

Nessuna prova di «frodi estreme» nelle elezioni

Infine il leader statunitense ha parlato ancora una volta di «imbrogli dilaganti» nelle elezioni, ma controlli approfonditi in diversi Stati hanno rivelato solo casi isolati di voto illegale.

Le indagini dimostrano che i brogli elettorali rappresentano una percentuale trascurabile di tutti i voti espressi.