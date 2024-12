Cosa ha provocato la caduta del presidente siriano Assad in così poco tempo?

Abbandonato dai suoi alleati e con l'esercito indebolito, il presidente siriano Bashar al-Assad è stato rovesciato domenica dai ribelli guidati da islamisti radicali, dopo un'offensiva lampo che ha visto le principali città sfuggire al controllo del governo in meno di due settimane.

Questa volta i due principali alleati del governo siriano, Russia e Iran, non lo hanno aiutato. È stato grazie al loro sostegno che Bashar al-Assad è riuscito a riconquistare i territori persi dopo il 2011 (foto d'archivio). sda

ATS

«Il fattore principale» del successo dei ribelli è «la debolezza del regime e la riduzione degli aiuti internazionali ad Assad», ha dichiarato questa settimana Aron Lund, del think tank Century International.

A suo avviso, anche il «lavoro» del leader islamista, Abu Mohammed al-Jolani, per «costruire istituzioni e centralizzare gran parte della ribellione sotto il proprio controllo», ha giocato un ruolo importante nella caduta del potere di Assad.

La guerra civile siriana, che ha causato più di 500'000 vittime, è iniziata nel 2011 con la sanguinosa repressione delle manifestazioni antigovernative.

Le linee del fronte sono rimaste relativamente statiche per quattro anni, fino alla massiccia e fulminea offensiva lanciata il 27 novembre dai ribelli dalle aree da loro controllate nel nord-ovest della Siria.

L'esercito fantasma

Di fronte a loro, l'esercito fedele al regime non era altro che un guscio vuoto, in un Paese la cui economia, infrastruttura e industria erano state devastate dal conflitto.

Secondo gli esperti, nei primi anni di guerra, le perdite umane, le diserzioni e il rifiuto di arruolarsi avevano ridotto le truppe di circa la metà, da una forza iniziale di circa 300'000 unità.

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH), gli insorti non hanno «incontrato una resistenza significativa» nella loro avanzata e i soldati hanno sfollato le loro posizioni in tutto il Paese in diverse occasioni.

David Rigoulet-Roze dell'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) spiega: «Dal 2011 abbiamo assistito a un declino della forza, dell'equipaggiamento e della motivazione dell'esercito. I soldati sono sottopagati, saccheggiano le risorse e molti giovani rifiutano di essere mobilitati».

Mercoledì scorso, il presidente siriano ha annunciato un aumento di stipendio del 50% per i soldati di carriera, ma quelli dei soldati non valgono quasi nulla. L'esercito non ha rilasciato alcun commento ufficiale dalla caduta di Damasco in mano ai ribelli.

Abbandonato dai suoi alleati

Peggio ancora, i due principali alleati del governo siriano, Russia e Iran, non lo hanno aiutato questa volta. È stato grazie al loro sostegno che Assad è riuscito a riconquistare i territori persi dopo il 2011.

Nel 2015 l'intervento della Russia attraverso il supporto aereo ha ribaltato le sorti della guerra a suo favore.

L'offensiva dei ribelli è stata lanciata in un momento in cui l'esercito russo è concentrato sulla guerra in Ucraina. Gli attacchi aerei russi contro le posizioni dei ribelli sono stati limitati.

L'Iran, da parte sua, ha da tempo fornito «consiglieri militari» alle truppe siriane e sostenuto i gruppi armati filogovernativi sul terreno. Ma la Repubblica Islamica e i suoi alleati, guidati dagli Hezbollah libanesi, sono stati indeboliti da mesi di confronto con Israele.

Prima della presa di Damasco, Nick Heras, del New Lines Institute for Strategy and Policy, ha affermato che la sopravvivenza del potere siriano dipendeva «dalla misura in cui l'Iran e la Russia considerano Assad utile per le loro strategie nella regione».

«Se uno o entrambi questi alleati decidono di poter portare avanti i loro interessi senza Assad, allora i suoi giorni al potere sono contati».

Hezbollah indebolito dal conflitto contro Israele

Nel 2013 Hezbollah ha annunciato di essere intervenuto a fianco del regime siriano, inviando migliaia di combattenti per rafforzarlo.

Da allora il movimento libanese è stato indebolito da due mesi di guerra aperta con Israele, che ha bombardato le sue roccaforti e decimato la sua leadership, prima che il 27 novembre entrasse in vigore un cessate il fuoco.

Il gruppo sciita ha spostato molti dei suoi combattenti dalla Siria al Libano meridionale e centinaia di suoi membri sono morti nei combattimenti con Israele, ha dichiarato all'AFP una fonte vicina al movimento, senza fornire una cifra esatta.

Domenica, un'altra fonte vicina a Hezbollah ha detto che il gruppo stava ritirando le sue forze dalla periferia della capitale e dalla regione di Homs, vicino al confine.

La caduta di Assad è «una conseguenza diretta» dei colpi inferti all'Iran e a Hezbollah, ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

SDA