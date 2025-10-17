Il Tomahawk è stato utilizzato per la prima volta nell'operazione «Desert Storm» in Iraq nel 1991. DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD)

Durante l'incontro con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump voleva discutere di una possibile consegna di missili da crociera Tomahawk. Si tratterebbe di un passo simbolico dal grande potere esplosivo, sia dal punto di vista militare che politico.

Secondo Kiev, durante l'incontro di oggi tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, l'eventuale consegna di missili da crociera Tomahawk all'Ucraina è stato l'argomento più importante.

I Tomahawk hanno una lunga gittata e consentirebbero all'Ucraina di lanciare attacchi in profondità nel territorio russo.

Gli esperti però non la considerano «un'arma miracolosa» che potrebbe cambiare in modo decisivo il corso della guerra.

Che cos'è il Tomahawk?

Il Tomahawk è un missile da crociera, cioè un'arma guidata, che è stato messo in servizio dalle forze armate statunitensi 42 anni fa.

È stato utilizzato per la prima volta nell'operazione «Desert Storm» in Iraq nel 1991 e, più recentemente, negli attacchi agli impianti nucleari in Iran a giugno. Secondo i documenti finanziari della Marina statunitense, ad oggi sono stati prodotti 8959 Tomahawk e ne sono stati lanciati più di 2350.

Questi missili possono essere lanciati da navi, sottomarini e da terra e di solito colpiscono i bersagli con una precisione di pochi metri. La versione BGM-109 può raggiungere obiettivi a 1'600 chilometri di distanza a una velocità di 880 chilometri all'ora e vola a un'altitudine di poche decine di metri, rendendone difficile l'individuazione e l'ingaggio.

Il costo di un Tomahawk di quinta generazione è di 2,5 milioni di dollari (poco meno di 2 milioni di franchi).

Come potrebbe utilizzarli l'Ucraina?

I missili da crociera da 1,5 tonnellate possono trasportare testate del peso di 450 chilogrammi e attaccare obiettivi pesantemente fortificati come sistemi di difesa aerea, centri di comando e campi di volo militari.

La loro gittata è cinque volte superiore a quella dei missili ATACMS che Washington fornisce a Kiev dal 2023.

Secondo le stime dell'Institute for the Study of War (ISW), con sede negli Stati Uniti, almeno 1'655 obiettivi in Russia, tra cui 67 basi aeree, alcune delle quali situate nell'entroterra, potrebbero essere presi di mira dagli attacchi ucraini con i Tomahawk.

Non è chiaro però il numero di missili che gli Stati Uniti potrebbero effettivamente consegnare a Kiev. L'esperta Stacie Pettyjohn dell'istituto di politica CNAS ritiene possibile una consegna di 20-50 Tomahawk.

La stessa US Navy ha ordinato solo 57 Tomahawk per il 2026. Il produttore Raytheon, però, non può semplicemente aumentare la produzione, come afferma l'esperto tedesco di missili Fabian Hoffmann. I Tomahawk per l'Ucraina dovrebbero quindi essere prelevati dalle scorte statunitensi.

Cosa potrebbe cambiare?

Come i carri armati, i caccia F-16 o Mirage già consegnati all'Ucraina, il Tomahawk «non è un'arma miracolosa» che aiuterà l'Ucraina a vincere la guerra, ha scritto l'esperta Pettyjohn su X.

Questa opinione è condivisa da Pierre Schill, capo di Stato Maggiore dell'esercito francese: nessun sistema d'arma da solo può «cambiare radicalmente la situazione».

Con il missile da crociera Flamingo, che l'Ucraina produce da sé, l'esercito ucraino dispone già di un'arma a lungo raggio per attacchi in profondità in Russia.

L'eventuale consegna dei Tomahawk dovrebbe quindi essere vista soprattutto come un «segnale politico e strategico» da parte di Trump al leader del Cremlino Vladimir Putin, afferma Schill.

Il presidente degli Stati Uniti potrebbe così voler far capire allo zar che vuole vedere progressi «verso la pace» e che è altrimenti disposto a «sostenere l'Ucraina».

Come reagirebbe la Russia?

Putin ha già dichiarato che la consegna di Tomahawk all'Ucraina significherebbe un «livello di escalation completamente nuovo» e danneggerebbe in modo massiccio le relazioni tra Mosca e Washington.

L'ex presidente russo Dmitry Medvedev, che attualmente ricopre la carica di vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale, ha persino messo in guardia da un'escalation fino alla guerra nucleare: l'invio di Tomahawks in Ucraina potrebbe «finire male per tutti e soprattutto per Trump stesso».

Ma Peter Dickinson, esperto dell'Istituto del Consiglio Atlantico degli Stati Uniti, sottolinea: «Mosca ha ripetutamente tracciato nuove linee rosse e avvertito l'Occidente di possibili attacchi di ritorsione russi, ma non ha fatto nulla quando queste linee rosse sono state superate».

Non c'è però ancora nessuna certezza sul fatto che gli Stati Uniti consegneranno effettivamente missili Tomahawk all'Ucraina.

Dopo la telefonata con Putin di giovedì sera, Trump ha sottolineato che il leader del Cremlino «non ha gradito» l'idea. Inoltre, gli stessi Stati Uniti potrebbero preferire mantenere i missili da crociera nel proprio arsenale.