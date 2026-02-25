Triste nuovo record: nel 2025 sono stati 129 i giornalisti uccisi nel mondo. Keystone

Sono stati 129 i giornalisti uccisi lo scorso anno nel mondo, «il numero più alto» registrato dal Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ) da quando l'organizzazione ha iniziato a raccogliere i dati, più di 30 anni fa.

«Nel 2025 almeno 104 dei 129 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi durante conflitti», ha sottolineato l'organizzazione con sede negli Stati Uniti, rimarcando che «sebbene il numero di giornalisti e operatori dei media uccisi in Ucraina e Sudan sia aumentato nel 2025 rispetto all'anno precedente, rispettivamente a quattro e nove morti, i numeri sono rimasti molto bassi rispetto a Israele», «responsabile di due terzi dei decessi», con 86 giornalisti uccisi.

L'organizzazione ha poi sottolineato l'aumento delle uccisioni di giornalisti con i droni: da due nel 2023, il primo anno in cui il CPJ ha documentato questi casi, a 39 nel 2025. E 33 di queste uccisioni sarebbero state condotte con droni militari. Dei 39 giornalisti morti per i droni, l'esercito israeliano ne ha uccisi 28 a Gaza.

«Il crescente numero di giornalisti uccisi a livello globale è alimentato da una persistente cultura di impunità per gli attacchi alla stampa», ha denunciato ancora l'organizzazione, rimarcando che sono state condotte «pochissime indagini trasparenti sui 47 casi di omicidi mirati documentati dal CPJ nel 2025 e nessuno è stato ritenuto responsabile in alcuno di questi casi».