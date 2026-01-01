Ecco i messaggi di cordoglio e solidarietà alla Svizzera arrivati dall'estero

Il disastro di Crans-Montana ha destato commozione anche all'estero. Keystone

In seguito alla tragedia che si è consumata a Crans-Montana, nel canton Vallese, sono giunti messaggi di cordoglio da vari capi di Stato e di governo.

«Profondamente addolorati per l'incendio di Crans-Montana. I miei pensieri sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti. Stiamo collaborando con le autorità svizzere per fornire assistenza medica alle vittime attraverso il Meccanismo di Protezione Civile dell'Ue. L'Europa esprime piena solidarietà alla Svizzera». Lo dichiara sui social la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Dal canto suo, il presidente del Consiglio d'Europa ed ex consigliere federale Alain Berset ha scritto su X di essere profondamente scioccato e rattristato dal dramma che si è verificato nella notte a Crans-Montana.

Je suis profondément choqué et attristé par le drame survenu cette nuit à Crans-Montana, qui a coûté la vie à des dizaines de personnes et en a blessé beaucoup d’autres, lors des célébrations du Nouvel An. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. — Alain Berset (@alain_berset) January 1, 2026

Fra i primi ad esprimersi anche il presidente francese Emmanuel Macron: «Profondo cordoglio per l'incendio di Crans-Montana. Il mio pensiero va alle famiglie in lutto e ai feriti. Alla Svizzera, al suo popolo e alle sue autorità, esprimo la piena solidarietà della Francia e il nostro sostegno fraterno».

I messaggi dall'Italia

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente della Confederazione Guy Parmelin, afferma di aver «appreso con profonda tristezza la notizia dell'esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze. «Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti. In questa triste circostanza, desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali», ha poi concluso.

Anche «il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime, a titolo personale e a nome del Governo, le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana», afferma un comunicato diffuso da Palazzo Chigi. In precedenza il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva già testimoniato alla Svizzera e al suo omologo Ignazio Cassis la vicinanza dell'Italia alla tragedia. Anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e quello del Senato, Ignazio La Russa, hanno espresso il loro cordoglio.

L'Europa si stringe, dalla Germania all'Ucraina

Sempre su X il ministro degli esteri tedesco Johannes Wadephul ha affermato di essere «profondamente sconvolto dal tragico incendio che ha causato vittime a Crans-Montana nella notte di Capodanno». «I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie.»

Dal canto suo il ministero degli esteri britannico David Lammy ha scritto sullo stesso servizio di messaggistica che «i nostri pensieri vanno a tutti i feriti e alle vittime della terribile tragedia di Crans-Montana e rendiamo omaggio ai servizi di soccorso svizzeri che stanno coordinando le operazioni». Per i cittadini britannici che necessitano di assistenza consolare è disponibile un numero di telefono.

Pure il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha espresso la sua solidarietà alla Svizzera sui social media: «i nostri pensieri vanno alle persone colpite e auguriamo una pronta guarigione ai feriti. Siate forti, cari amici svizzeri!».

We express solidarity with Switzerland following reports of a tragic incident during New Year celebrations in Crans-Montana, which claimed dozens of lives.



Our thoughts are with those affected and we wish a speedy recovery to those injured.



Stay strong, dear Swiss friends! 🇺🇦🇨🇭 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 1, 2026

Cordoglio anche da Israele

«A nome dello Stato di Israele, porgo le mie più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime della terribile tragedia di Crans-Montana, in Svizzera – ha scritto sulle reti sociali anche il presidente israeliano Isaac Herzog -. Preghiamo per tutti i feriti e per i servizi di emergenza impegnati sul posto. Rivolgo un messaggio di forte sostegno al presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin, al governo svizzero, al popolo della Svizzera e a tutte le nazioni colpite da questo terribile disastro».

On behalf of the State of Israel, I send my deepest condolences to the families of the victims of the terrible tragedy in Crans-Montana in Switzerland. We are praying for all those injured and the emergency services operating at the scene.



I extend a message of strong support to… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 1, 2026

Pure il primo ministro lussemburghese Luc Frieden ha espresso il suo «profondo dolore e la sua viva commozione» sulle reti sociali. Anche il suo omologo svedese Ulf Kristersson, il ministero degli affari esteri kazako e le ambasciate di Messico e Canada in Svizzera hanno presentato le loro condoglianze.

Le parole delle delegazioni Usa e Ue in Svizzera

Da parte sua l'ambasciata degli Stati Uniti a Berna si dice «profondamente rattristata da (questo) tragico incendio». «I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a coloro che hanno perso la vita, a coloro che sono rimasti feriti e ai loro cari», scrive.

«Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine ai primi soccorritori e al personale di emergenza per il loro intervento rapido e coraggioso», aggiunge l'ambasciata, che afferma di essere in stretto contatto con le autorità svizzere competenti.

Tono simile da parte della rappresentanza dell'UE a Berna: «Siamo profondamente rattristati dalle notizie provenienti da Crans-Montana. I nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti, alle loro famiglie e ai loro cari. Ringraziamo le forze di intervento, i soccorritori e il personale medico per il loro impegno», scrive su X.