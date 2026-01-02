  1. Clienti privati
Tragedia a Crans-Montana Il ministro degli esteri italiano Tajani depone fiori sul luogo della strage in Vallese

SDA

2.1.2026 - 15:09

Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani (a destra) con il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard sul luogo del dramma.
Keystone

Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, accompagnato del presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard, ha deposto un mazzo di fiori davanti al locale di Crans-Montana teatro dell'incendio in cui sono morte decine di persone a Capodanno.

Tragedia. Crans-Montana, la procuratrice: «Il fuoco è partito dalle candele sulle bottiglie di champagne»

Parlando ai giornalisti sul posto, Tajani ha definito la collaborazione con le autorità elvetiche «molto positiva» e ha confermato che «ci sono ancora sei italiani dispersi e speriamo che si possano rintracciare».

«Siamo al lavoro, c'è una task force qui, ci sono in permanenza l'ambasciatore e il console generale», ha aggiunto – secondo quanto riferisce l'agenzia ANSA – annunciando che sarebbe andato a parlare con le famiglie dei ragazzi coinvolti nel disastro.

Poco dopo il ministro ha scritto su X che «ho voluto essere qui a Crans-Montana per essere vicino ai familiari delle vittime, a coloro che nutrono una speranza di riabbracciare un proprio caro. Insieme alle autorità svizzere, a cui ribadiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno, stiamo facendo il possibile per affrontare questa emergenza. Una preghiera in questo luogo di dolore».

