Il Cremlino giudica «positivamente» che i contatti trilaterali tra Russia, Ucraina e Usa siano cominciati ad Abu Dhabi «in modo costruttivo», ma «c'è ancora molto lavoro da fare». Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

«Sarebbe un errore – ha dichiarato il portavoce del presidente Vladimir Putin – aspettarsi una alta efficacia dai primi contatti. È una questione molto complessa, con questioni difficili all'ordine del giorno. Ma il fatto che questi contatti siano iniziati in modo costruttivo può essere valutato positivamente. Ma c'è ancora molto lavoro da fare».

Peskov ha aggiunto che per Mosca ha «un significato fondamentale» la questione dei territori, che deve essere risolta secondo la «formula di Anchorage». Vale a dire secondo un accordo tra Putin e il presidente Usa Donald Trump che secondo la Russia è stato raggiunto nel vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto scorso. I contenuti di questa intesa non sono stati resi pubblici.

«Non è un segreto per nessuno, questa è la nostra posizione coerente, la posizione del nostro presidente, che la questione territoriale, che fa parte della «formula di Anchorage», ha ovviamente un significato fondamentale per la parte russa», ha sottolineato Peskov.