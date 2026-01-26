  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra Cremlino: «Ad Abu Dhabi contatti costruttivi, ma c'è ancora molto da fare»

SDA

26.1.2026 - 09:26

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov
Keystone

Il Cremlino giudica «positivamente» che i contatti trilaterali tra Russia, Ucraina e Usa siano cominciati ad Abu Dhabi «in modo costruttivo», ma «c'è ancora molto lavoro da fare». Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

Keystone-SDA

26.01.2026, 09:26

26.01.2026, 09:35

«Sarebbe un errore – ha dichiarato il portavoce del presidente Vladimir Putin – aspettarsi una alta efficacia dai primi contatti. È una questione molto complessa, con questioni difficili all'ordine del giorno. Ma il fatto che questi contatti siano iniziati in modo costruttivo può essere valutato positivamente. Ma c'è ancora molto lavoro da fare».

Peskov ha aggiunto che per Mosca ha «un significato fondamentale» la questione dei territori, che deve essere risolta secondo la «formula di Anchorage». Vale a dire secondo un accordo tra Putin e il presidente Usa Donald Trump che secondo la Russia è stato raggiunto nel vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto scorso. I contenuti di questa intesa non sono stati resi pubblici.

«Non è un segreto per nessuno, questa è la nostra posizione coerente, la posizione del nostro presidente, che la questione territoriale, che fa parte della «formula di Anchorage», ha ovviamente un significato fondamentale per la parte russa», ha sottolineato Peskov.

I più letti

Scoperte 150 milioni di password disponibili online, tra queste anche account svizzeri
Michelle Hunziker dialoga con sé stessa adolescente: ecco il video con l'IA che sorprende
Terremoto a Mediaset, il Grande Fratello Vip 2026 verso lo stop?
La residenza di Gene Hackman a Santa Fe è in vendita, ecco a quanto
L'ICE spara e uccide Alex Pretti a Minneapolis, Trump affonda il colpo

La guerra in Ucraina

Conflitti. Pioggia di fuoco sull'Ucraina, ma le trattative vanno avanti. Witkoff e Kushner da Putin

ConflittiPioggia di fuoco sull'Ucraina, ma le trattative vanno avanti. Witkoff e Kushner da Putin

Guerra in Ucraina. Si tratta ad Abu Dhabi, il Donbass resta il nodo centrale nei nuovi colloqui

Guerra in UcrainaSi tratta ad Abu Dhabi, il Donbass resta il nodo centrale nei nuovi colloqui

Russia-Usa. Secondo il Cremlino l'incontro sulla guerra in Ucraina tra Putin e Witkoff è stato molto utile

Russia-UsaSecondo il Cremlino l'incontro sulla guerra in Ucraina tra Putin e Witkoff è stato molto utile

Altre notizie

Colpite diverse zone del Paese. Tempesta artica negli Stati Uniti, almeno 18 morti

Colpite diverse zone del PaeseTempesta artica negli Stati Uniti, almeno 18 morti

Medio Oriente. Localizzato e identificato il corpo dell'ultimo ostaggio israeliano

Medio OrienteLocalizzato e identificato il corpo dell'ultimo ostaggio israeliano

Guerra. Kiev: «Raid russi sulle centrali elettriche, le regioni di Kharkiv e Donetsk sono al buio»

GuerraKiev: «Raid russi sulle centrali elettriche, le regioni di Kharkiv e Donetsk sono al buio»