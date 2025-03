Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov (foto d'archivio) Keystone

Il tema delle forniture di armi all'Ucraina è stato affrontato «durante la telefonata tra Trump e Putin, sarà prioritario nell'agenda tra Mosca e Washington ma non dovrebbe essere discusso pubblicamente».

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Interfax.

«La riluttanza della leadership ucraina a concordare un accordo è ovvia e motivo di preoccupazione», ha detto Peskov dopo la telefonata ieri tra i leader russo e americano.

«Posso affermare con un alto grado di sicurezza che i presidenti Putin e Trump si capiscono bene, si fidano l'uno dell'altro e intendono seguire gradualmente la strada della normalizzazione delle relazioni russo-americane», ha dichiarato Peskov, ripreso dalla Tass.

Il portavoce di Putin ha dichiarato che nei prossimi due giorni verranno definite le date e la composizione dei partecipanti ai prossimi contatti tra Russia e Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia Interfax.

«Proprio in queste ore, sia oggi che domani, ci saranno ulteriori accordi sulle date esatte dei prossimi contatti e accordi. E poi, dopo l'accordo, saremo in grado di darvi informazioni, se necessario», ha detto Peskov secondo Interfax rispondendo alla domanda su quando siano previsti i prossimi contatti tra Russia e Stati Uniti. «I lavori sono ancora in corso», ha aggiunto Peskov.