Il Cremlino prende atto dell'assicurazione data ieri da Donald Trump a Vladimir Putin che non era stato informato in anticipo degli attacchi e attentati ucraini degli scorsi giorni in Russia, ma chiede comunque «una forte condanna» della comunità internazionale.

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti.

Peskov ha dichiarato che l'eventuale «risposta» di Mosca agli attacchi di droni ucraini che domenica hanno colpito diversi bombardieri strategici russi «sarà come e quando» le forze armate russe «riterranno opportuno», riporta l'agenzia Interfax.