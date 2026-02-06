Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov (foto d'archivio) Keystone

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha descritto i colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi come «un lavoro costruttivo e complesso».

Lo riferisce l'agenzia di stampa Tass. Il portavoce del Cremlino ha affermato che il lavoro nella capitale degli Emirati Arabi Uniti per la soluzione del conflitto in Ucraina proseguirà.

Peskov ha anche affermato che durante i colloqui di Abu Dhabi è stata sollevata la questione sul futuro del Trattato di riduzione delle armi strategiche (START), scaduto il 5 febbraio, e che entrambe le parti sono pronte ad avviare negoziati il prima possibile.

«Certo, le disposizioni potrebbero essere formalmente estese in qualche modo. È improbabile che siano possibili estensioni informali in questo ambito», ha dichiarato il portavoce del Cremlino durante il punto stampa odierno, aggiungendo che «se ne è discusso anche ad Abu Dhabi».

Peskov ha inoltre sostenuto che «c'è un'intesa, come è stato discusso ad Abu Dhabi, secondo cui entrambe le parti assumeranno posizioni responsabili e riconosceranno la necessità di avviare i negoziati su questa questione il prima possibile».