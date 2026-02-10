Guerra in UcrainaCremlino: contatti con la Francia per avviare un dialogo
10.2.2026 - 11:24
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che ci sono stati «contatti» per avviare un dialogo tra Mosca e Parigi.
«In effetti, i contatti ci sono stati, possiamo confermarlo, e ciò, se desiderato e necessario, aiuterà a stabilire rapidamente un dialogo al massimo livello», ha detto il portavoce, citato dall'agenzia Ria Novosti.
La scorsa settimana la Reuters aveva scritto che il presidente francese Emmanuel Macron aveva inviato a Mosca il suo consigliere Emmanuel Bonne. Peskov, citato da Interfax, ha sottolineato che «finora non ci sono state iniziative in tal senso» da altre capitali europee.