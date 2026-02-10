  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Cremlino: contatti con la Francia per avviare un dialogo

SDA

10.2.2026 - 11:24

Dmitry Peskov ha confermato contatti tra Mosca e Parigi.
Dmitry Peskov ha confermato contatti tra Mosca e Parigi.
Keystone

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che ci sono stati «contatti» per avviare un dialogo tra Mosca e Parigi.

Keystone-SDA

10.02.2026, 11:24

10.02.2026, 11:26

«In effetti, i contatti ci sono stati, possiamo confermarlo, e ciò, se desiderato e necessario, aiuterà a stabilire rapidamente un dialogo al massimo livello», ha detto il portavoce, citato dall'agenzia Ria Novosti.

La scorsa settimana la Reuters aveva scritto che il presidente francese Emmanuel Macron aveva inviato a Mosca il suo consigliere Emmanuel Bonne. Peskov, citato da Interfax, ha sottolineato che «finora non ci sono state iniziative in tal senso» da altre capitali europee.

