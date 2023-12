Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov l'incontro tra i presidenti americano e ucraino alla Casa Bianca non cambierà la sorti della guerra. Keystone

Dall'incontro tra i presidenti americano Joe Biden e ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca a Washington non uscirà nulla che possa «cambiare la situazione sul campo di battaglia». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

«Le decine di miliardi di dollari pompati in Ucraina non hanno aiutato a raggiungere alcun successo sul campo di battaglia», ha affermato Peskov. E così, ha aggiunto, «altre decine di miliardi di dollari che Kiev vuole siano ancora pompati in Ucraina, sono destinati ad essere un fiasco».

«Conosciamo perfettamente bene questo processo – ha insistito Peskov -. Non può cambiare la situazione sul campo di battaglia e non può fermare nemmeno i progressi dell'operazione militare speciale».

L'incontro nello Studio Ovale tra Biden e Zelensky è previsto per oggi alle 14.15 (le 20.15 in Svizzera); i due leader terranno poi una conferenza stampa congiunta alle 16.15 (le 22.15).

In merito all'oppositore russo Alexei Navalny, il portavoce del Cremlino ha inoltre sostenuto ch le interferenze degli Usa sono «inammissibili».

«Qui stiamo parlando di un detenuto che è stato giudicato colpevole e sta scontando la sua pena, e ogni interferenza da parte di chiunque, compresi gli Stati Uniti, è inammissibile», ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax, dopo che ieri Washington aveva manifestato preoccupazione per Navalny, che sarebbe stato trasferito in un nuovo carcere.

SDA