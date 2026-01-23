  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Russia-Usa Secondo il Cremlino l'incontro sulla guerra in Ucraina tra Putin e Witkoff è stato molto utile

SDA

23.1.2026 - 07:03

Filtra ottimismo dopo il meeting.
Filtra ottimismo dopo il meeting.
Keystone

L'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff è stato «utile sotto ogni aspetto». Lo afferma il Cremlino, confermando inoltre che oggi negli Emirati Arabi Uniti si terrà un trilaterale Russia-Usa-Ucraina sulla «sicurezza».

Keystone-SDA

23.01.2026, 07:03

23.01.2026, 08:13

Il vertice Putin-Witkoff, iniziato ieri sera, è durato più di tre ore e mezza. Witkoff era accompagnato dal genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, Putin dal suo consigliere per la politica estera Yuri Ushakov e dal suo inviato per gli affari economici internazionali Kirill Dmitriev.

«È stato concordato che il primo incontro di un gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza si terrà oggi ad Abu Dhabi», ha dichiarato ai giornalisti Ushakov.

La delegazione russa «si recherà ad Abu Dhabi nelle prossime ore» e sarà guidata dal generale Igor Kostyukov, alto funzionario dello Stato maggiore.

«Gli americani hanno fatto molto per preparare questo incontro e sperano che sia un successo e apra prospettive di progresso su tutte le questioni relative alla fine del conflitto», ha sottolineato Ushakov.

«Siamo sinceramente interessati a una soluzione attraverso mezzi politici e diplomatici» ma «finché ciò non avverrà la Russia continuerà a perseguire i suoi obiettivi sul campo di battaglia», ha aggiunto.

Oggi ad Abu Dhabi si terrà anche un incontro dedicato alle questioni economiche tra Witkoff e Dmitriev, ha specificato Ushakov.

I più letti

Crans-Montana: ministero pubblico rifiuta procuratore straordinario
Mini giallo: da dove viene il livido sulla mano di Trump?
Il campione è furioso: «La peggiore tappa della mia carriera, inaccettabile». Nel video il perché
Ecco dove i funzionari di Trump lasciano la maggior parte dei loro soldi in Svizzera
Nel tentativo di uscire da un parcheggio, una donna provoca danni per milioni di euro

Altre notizie

Al WEF di Davos. Mini giallo: da dove viene il livido sulla mano di Trump?

Al WEF di DavosMini giallo: da dove viene il livido sulla mano di Trump?

Spagna. Bloccati a causa del dramma, riprendono i trasporti ferroviari in Catalogna dopo due giorni

SpagnaBloccati a causa del dramma, riprendono i trasporti ferroviari in Catalogna dopo due giorni

Incendi. Salgono a 67 i morti nel rogo di un centro commerciale in Pakistan

IncendiSalgono a 67 i morti nel rogo di un centro commerciale in Pakistan