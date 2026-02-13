  1. Clienti privati
Conflitti Stando al Cremlino, la settimana prossima ci saranno nuovi negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti

SDA

13.2.2026 - 11:22

Il Cremlino ha annunciato che i colloqui trilaterali proseguiranno.
Keystone

Una nuova tornata di negoziati in formato trilaterale tra Russia, Ucraina e Usa si terrà la settimana prossima, ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Keystone-SDA

13.02.2026, 11:22

13.02.2026, 11:30

Peskov ha detto che «c'è un accordo» per tenere la prossima tornata «la prossima settimana», ma non ha fornito chiarimenti quando gli è stato chiesto se i colloqui si terranno ad Abu Dhabi, come quelli già svolti, o a Miami.

«Vi forniremo informazioni sul luogo e le date esatte», ha solo detto il portavoce del presidente russo Vladimir Putin.

A Monaco giornata importante

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sciolto le riserve e ha deciso di presentarsi a Monaco per la Conferenza sulla Sicurezza. Possibile un incontro con il Segretario di Stato Marco Rubio.

«Oggi a Monaco di Baviera, in Germania. È una giornata importante e ci saranno nuovi passi verso la nostra sicurezza comune – dell'Ucraina e dell'Europa».

«In programma c'è la prima impresa congiunta ucraino-tedesca per la produzione di droni, oltre a incontri bilaterali e multilaterali con i partner», ha spiegato il leader ucraino su Telegram.

«Servono più produzioni comuni, maggiore resilienza, più coordinamento ed efficienza nella nostra architettura di sicurezza condivisa in Europa. Il risultato più significativo che possiamo raggiungere insieme è porre fine alla guerra con una pace dignitosa e creare garanzie di sicurezza affidabili per l'Ucraina e per tutta l'Europa. In modo che nessuno in Europa abbia paura di restare senza protezione», ha specificato Zelensky.

