La Russia del presidente Vladimir Putin valuta "equilibrata" la posizione degli Stati Uniti. Keystone

«Gli Stati Uniti stanno assumendo una posizione molto più equilibrata, il che aiuta davvero gli sforzi volti a risolvere il conflitto intorno all'Ucraina».

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando l'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'Onu della risoluzione proposta da Washington.

Il portavoce, citato dall'agenzia Interfax, ha aggiunto che «forse, in base ai risultati dei contatti tra europei e americani» anche l'Europa «in qualche modo graviterà verso un maggiore equilibrio».

Peskov, cambiando argomento, ha poi detto che ci sono «vaste» possibilità di cooperazione tra Washington e Mosca per l'estrazione di terre rare, perché gli Usa ne hanno bisogno e la Russia ne ha a sufficienza.

Il portavoce ha tuttavia chiarito che eventuali accordi economici con gli Usa saranno possibili solo dopo che sarà stata raggiunta un'intesa per mettere fine al conflitto ucraino.

«La prossima cosa in agenda – ha detto – è il regolamento della crisi ucraina. E poi, specialmente perché gli stessi americani hanno parlato di questo, verrà il tempo per considerare possibili progetti per il commercio, l'economia e la cooperazione negli investimenti. Ci sono prospettive molto vaste per questo».