Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov (foto d'archivio) Keystone

Non è stata stabilita ancora alcuna data per il possibile vertice fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, né è stata discussa la possibile partecipazione di leader europei.

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Né il presidente Trump, né il presidente Putin hanno indicato date precise, serve preparazione, una preparazione seria», ha detto il portavoce, citato dall'agenzia Interfax.