Guerra in Ucraina Il Cremlino: «Non c'è ancora la data per il vertice, serve un lavoro serio»

SDA

21.10.2025 - 12:07

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov (foto d'archivio)
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov (foto d'archivio)
Keystone

Non è stata stabilita ancora alcuna data per il possibile vertice fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, né è stata discussa la possibile partecipazione di leader europei.

Keystone-SDA

21.10.2025, 12:07

21.10.2025, 12:13

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Né il presidente Trump, né il presidente Putin hanno indicato date precise, serve preparazione, una preparazione seria», ha detto il portavoce, citato dall'agenzia Interfax.

