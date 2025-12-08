  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Russia Cremlino: «Non è previsto un vertice con Trump prima del 2026»

SDA

8.12.2025 - 20:31

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov (foto d'archivio)
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov (foto d'archivio)
Keystone

Non è in preparazione un nuovo vertice fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin prima del 2026.

Keystone-SDA

08.12.2025, 20:31

08.12.2025, 20:46

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax. Il portavoce ha aggiunto che Mosca non è ancora a conoscenza dei colloqui svoltisi in Florida tra delegazioni statunitense e ucraina.

Finora, niente di simile è in discussione», ha sottolineato Peskov, riferendosi a un eventuale vertice entro la fine dell'anno, in un'intervista alla televisione russa Primo Canale, ripresa dall'agenzia Tass. «Un incontro – ha aggiunto il portavoce di Putin – deve essere preparato, e deve produrre risultati. E per produrre risultati, prima deve essere svolto un lavoro a livello di esperti. Ciò che è già in corso».

I più letti

Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Al Bano: «La famiglia nel bosco? Sono come me e Romina. Offro loro casa e lavoro»
Una lettera anonima sconvolge gli abitanti di Blatten, devastato dalla frana
Samsung presenta il TriFold, un cellulare pazzo, anche nel prezzo
Il corpo di una giovane scomparsa rinvenuto a 12 metri di profondità nel Lago di Como

La guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Von der Leyen: «Sostenere Kiev è cruciale, usando i beni russi»

Guerra in UcrainaVon der Leyen: «Sostenere Kiev è cruciale, usando i beni russi»

Ucraina-Russia. Mosca incrimina decine di dirigenti di Kiev per genocidio, ma non Zelensky

Ucraina-RussiaMosca incrimina decine di dirigenti di Kiev per genocidio, ma non Zelensky

Paura a San Pietroburgo. Nella sua città natale, Putin sta mettendo alle strette la cultura ribelle

Paura a San PietroburgoNella sua città natale, Putin sta mettendo alle strette la cultura ribelle

Altre notizie

Tensioni. L'ira dell'UE: «Non possiamo accettare le interferenze degli USA»

TensioniL'ira dell'UE: «Non possiamo accettare le interferenze degli USA»

Gran Bretagna. Starmer sbarca su TikTok in barba al bando sui dispositivi del Governo

Gran BretagnaStarmer sbarca su TikTok in barba al bando sui dispositivi del Governo

Tensione nei Caraibi. Corpi spiaggiati in Colombia, forse vittime dei raid USA

Tensione nei CaraibiCorpi spiaggiati in Colombia, forse vittime dei raid USA