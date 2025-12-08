Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov (foto d'archivio) Keystone

Non è in preparazione un nuovo vertice fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin prima del 2026.

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax. Il portavoce ha aggiunto che Mosca non è ancora a conoscenza dei colloqui svoltisi in Florida tra delegazioni statunitense e ucraina.

Finora, niente di simile è in discussione», ha sottolineato Peskov, riferendosi a un eventuale vertice entro la fine dell'anno, in un'intervista alla televisione russa Primo Canale, ripresa dall'agenzia Tass. «Un incontro – ha aggiunto il portavoce di Putin – deve essere preparato, e deve produrre risultati. E per produrre risultati, prima deve essere svolto un lavoro a livello di esperti. Ciò che è già in corso».