Guerra Cremlino: «Putin resta aperto alla pace in Ucraina»

SDA

21.9.2025 - 13:40

Keystone

«Il presidente Putin, proprio come Trump, rimane interessato e aperto a portare l'intera questione ucraina a una conclusione pacifica»: lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta l'agenzia Tass.

«Contiamo sugli Stati Uniti e sul presidente Trump personalmente», ha aggiunto ricordando però che «Trump ha appena visitato il Regno Unito che è uno dei leader del campo dei sostenitori di questa guerra».

Ma, aggiunge Peskov, sanzioni e «la strada della repressione della Russia in ogni ambito» «non facilita la risoluzione» del conflitto.

