Il leader siriano Ahmad Sharaa (foto d'archivio) Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin riceverà oggi a Mosca il leader siriano Ahmad Sharaa, che è in Russia per una visita di lavoro.

Keystone-SDA SDA

Lo annuncia il Cremlino, aggiungendo che sono in programma discussioni «sullo stato attuale e le prospettive di sviluppo delle relazioni russo-siriane nei settori politico, commerciale-economico e umanitario, nonché gli ultimi sviluppi nella situazione in Medio Oriente».

È questa la prima visita di Sharaa (al Jolani) a Mosca da quando, nel dicembre scorso, è stato rovesciato in Siria il regime di Bashar al Assad, alleato della Russia, che da allora si trova in esilio in questo Paese.

Secondo quanto ha riferito un funzionario del governo siriano all'agenzia Afp, Ahmad Sharaa intende chiedere al presidente russo l'estradizione di Bashar al Assad.