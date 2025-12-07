  1. Clienti privati
Russia Cremlino: «La strategia USA sull'Europa è in linea con Mosca»

SDA

7.12.2025 - 10:39

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov
Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov
Keystone

I cambiamenti adottati da Donald Trump sulla strategia per la sicurezza nazionale – che critica duramente l'Europa evocando il rischio di «cancellazione della civiltà» – sono «coerenti» con la visione di Mosca

Keystone-SDA

07.12.2025, 10:39

07.12.2025, 10:53

Possono inoltre garantire un «lavoro costruttivo» con gli Usa sulla soluzione ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov citato dalla Tass.

«Gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti con la nostra visione», ha osservato. «Forse possiamo sperare che questa possa essere una modesta garanzia che saremo in grado di continuare in modo costruttivo il lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina».

Stati Uniti. Trump scarica l'Europa: «Ha aspettative irrealistiche sulla guerra in Ucraina»

