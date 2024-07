Dmitry Peskov non si sbilancia sulle dichiarazioni di Zelensky. Keystone

«Il primo vertice di pace non era affatto un vertice it di pace, quindi bisogna capire cosa» il presidente ucraino Volodymyr Zelensky «abbia in mente» quando parla di secondo summit di pace.

Lo ha detto il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, commentando il fatto che Zelensky si è detto favorevole alla partecipazione della Russia al prossimo summit sulla pace. Lo riporta la Tass.

«Per ora procediamo partendo dalla realtà esistente. Vediamo che l'attuale amministrazione» americana «è contraria a qualsiasi dialogo e insiste ancora nel continuare la guerra fino all'ultimo ucraino», ha aggiunto Peskov, rispondendo a una domanda su possibili cambiamenti dopo le elezioni presidenziali Usa.

