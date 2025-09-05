Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov (foto d'archivio) sda

Il Cremlino è «assolutamente» contrario alle garanzie militari americane ed europee offerte all'Ucraina per la sua sicurezza. Lo ha affermato il portavoce Dmitri Peskov.

«Gli stranieri, in particolare i contingenti militari europei e americani, possono garantire la sicurezza dell'Ucraina? – si chiede Peskov parlando con RIA Novosti -. Assolutamente no, non possono».

«Questa – ha aggiunto – non può essere una garanzia di sicurezza per l'Ucraina adatta al nostro Paese».

In un'intervista al quotidiano russo Izvestia Peskov ha detto che «gli europei ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non stanno contribuendo affatto».

Il portavoce del Cremlino accusa l'Europa di «continuare nei tentativi» di fare dell'Ucraina «il centro di tutto ciò che è anti-russo».

Zelensky invitato a Mosca per arrendersi?

All'agenzia Tass, Peskov ha poi sottolineato che il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Volodymyr Zelensky a Mosca per avviare un colloquio non per arrendersi.

Zelensky «è stato invitato a Mosca per parlare, non per capitolare». Alla domanda sul perché fosse stata scelta Mosca come sede del vertice, Peskov ha risposto che «è stata una proposta di Putin che è stata respinta personalmente da Zelensky attraverso il suo ministro degli Esteri».

I rapporti con Trump

Sempre all'agenzia Tass Peskov ha detto che la presidenza russa non ha nulla da annunciare su possibili nuovi colloqui tra Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump. «Al momento – ha affermato – non ci sono stati risultati preliminari».

I colloqui tra Putin e Trump procedono con «alcune difficoltà», ha spiegato Peskov. «Entrambe le parti sono preoccupate per i loro interessi – ha aggiunto -. Ma il presidente Putin apprezza molto gli sforzi di Trump e la natura costruttiva delle relazioni».

Trump, precedentemente, a chi gli aveva chiesto se dopo il colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe sentito il presidente russo, aveva risposto: «Parlerò con Putin, abbiamo un buon dialogo».