I repubblicani del Senato americano si avviano a bocciare la risoluzione sui poteri di guerra sostenuta dai democratici che impedirebbe al presidente Donald Trump di continuare la sua guerra all'Iran, in uno scenario di crescente insofferenza.

John Thune, il leader della maggioranza, ha sostenuto che il presidente sta «agendo nel migliore interesse della nazione», negli sforzi di placare i malumori alimentati sia dalle notizie dei primi caduti americani sia dai timori di una tempistica incerta e sia, più in generale, da un Congresso relegato a un inedito ruolo notarile dal decisionismo dell'amministrazione Trump 2.0.

I democratici hanno condannato il presidente per aver ordinato una campagna aerea contro l'Iran senza il permesso preventivo al Congresso, offrendo poi spiegazioni variabili sui suoi reali obiettivi.

«Non dovremmo essere in guerra senza un dibattito»

La risoluzione sui poteri di guerra presentata dai democratici Tim Kaine, Adam Schiff e Chuck Schumer (leader della minoranza), imporrebbe la fine della partecipazione degli USA alle ostilità e obbligherebbe Trump a presentarsi al Congresso prima di rientrare in guerra.

«Non dovremmo essere in guerra senza un dibattito e un voto. Questo era ciò che intendevano i padri fondatori e chiarisce la nostra Costituzione», ha osservato Kaine. «Proteggiamo le nostre truppe quando lo facciamo nel modo giusto. Le mettiamo a rischio quando lo facciamo nel modo sbagliato. Il rischio che non passi? Almeno avremo avviato e e sollevato il dovuto dibattito».

L'iniziativa richiederà 50 voti per essere approvata: tra i 47 democratici, John Fetterman, senatore della Pennsylvania, ha detto che si opporrà, il che significa che ci vorrà il sostegno di almeno cinque repubblicani perché l'azione vada a buon fine.

Continua la corsa di Talarico in Texas

Nel frattempo, dal Texas è arrivata una scossa in vista delle elezioni di Miditerm. L'outsider James Talarico ha prevalso nelle primarie democratiche sulla deputata Jasmine Crockett, in una gara che ha mobilitato 2,5 milioni di persone, come mai accaduto nello Stato.

Sul fronte opposto, un repubblicano della Camera ha perso il suo seggio martedì sera, e altri quattro dovranno affrontare estenuanti campagne di ballottaggio di 12 settimane.

Seminarista presbiteriano di 36 anni, faccia da ragazzino e deputato del Texas, Talarico ha percorso per mesi in lungo e in largo il suo territorio. «Non stiamo solo cercando di vincere un'elezione. Stiamo cercando di cambiare radicalmente la nostra politica, e sta funzionando», ha detto Talarico, noto per la capacità di memorizzare le Sacre Scritture in pochi minuti, nel suo comizio ad Austin.

Il suo avversario lo deciderà il ballottaggio tra il procuratore generale del Texas Ken Paxton, già macchiato dagli scandali, e il senatore John Cornyn, capace di ribaltare i pronostici sfavorevoli.

Fino a martedì i democratici al Senato avevano puntato le loro speranze di ribaltare il controllo del Senato su Carolina del Nord, Maine, Ohio e Alaska. Ora c'è anche un seggio del Texas che manca ai democratici dal 1988, sulle aspettative che il predicatore Talarico possa mettere insieme una coalizione vincente nel più improbabile degli Stati.