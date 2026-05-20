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Tensioni Crisi in Bolivia, il presidente Paz annuncia un rimpasto di governo

SDA

20.5.2026 - 21:52

Il presidente della Bolivia Rodrigo Paz
Il presidente della Bolivia Rodrigo Paz
Keystone

Nel contesto di una grave crisi di ordine pubblico in corso da settimane per le proteste di sindacati e settori vicini all'ex leader Evo Morales, il presidente della Bolivia, Rodrigo Paz, ha annunciato oggi un rimpasto di governo.

Keystone-SDA

20.05.2026, 21:52

20.05.2026, 21:56

Paz ha inoltre aperto alla «riconciliazione» e al «dialogo» con le organizzazioni che reclamano maggiore partecipazione al processo decisionale.

«Siamo a un punto di inflessione», ha affermato oggi Paz in una conferenza convocata nel palazzo di governo. «Dopo aver preso decisioni necessarie per la stabilizzazione dell'economia e la lotta contro la corruzione abbiamo avviato adesso un dialogo con organizzazioni e sindacati e abbiamo ascoltato il reclamo che proviene da questi settori di una maggiore partecipazione alla presa di decisioni», ha aggiunto il presidente.

Paz ha quindi annunciato «un prossimo rimpasto dell'esecutivo» con l'obiettivo di dare il via a una nuova fase del governo con un «governo più agile, più efficiente e disposto ad ascoltare».

«La Bolivia non tornerà al passato ma miriamo a un modello economico inclusivo, con riconciliazione, solidarietà, dialogo e cooperazione», ha detto, sottolineando che il principale strumento di questa nuova fase sarà un «Consiglio economico e sociale dove riuniremo tutti coloro che desiderano partecipare al governo per costruire una gestione comune».

In conclusione il presidente ha rivolto un appello ai manifestanti che mantengono il blocco degli accessi alla capitale La Paz ad aprire «un corridoio umanitario» che consenta l'ingresso di alimenti e medicinali.

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