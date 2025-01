Situazione problematica per il governo di Andrej Plenkovic. Keystone

In Croazia, il ministro dell'Agricoltura e vicepremier Josip Dabro è stato costretto a dimettersi dopo che ieri è stato pubblicato un video in cui lo si vede mentre spara allegramente con una pistola da un'auto senza alcun motivo, per puro svago.

Keystone-SDA SDA

Nel video di una ventina di secondi, ripreso con un cellulare, si vede Dabro in un contesto privato, seduto in auto accanto al conducente, mentre spara una decina di colpi dal finestrino da una pistola semiautomatica, con la vettura era in corsa che sembra essere in un luogo abitato. L'ex ministro era di buon umore, con la musica alta e prima di sparare avrebbe dedicato il gesto a un certo «amico Marko».

Dopo che ieri pomeriggio tutti i portali in Croazia hanno diffuso il video, Dabro ha tentato di difendersi affermando di avere un regolare porto d'armi e che il filmato in questione fosse vecchio, girato anni prima che diventasse ministro, e che comunque le munizioni fossero a salve, affermazioni presto smentite dagli esperti.

Il filmato ha suscitato sdegno nella stampa e fra le opposizioni, mentre la magistratura ha subito aperto un'inchiesta. Stando ai media, sarebbero poi iniziati a trapelare altri simili filmati con l'ex ministro che spara e invia i video ad amici, per puro divertimento. Tutto ciò ha indotto il primo ministro conservatore Andrej Plenković a chiedergli le dimissioni immediate, che Dabro ha firmato in piena notte, intorno alle 2.

«In un contesto in cui la violenza è in crescita negli ultimi tempi, un comportamento del genere è incompatibile con la funzione di ministro e le sue dimissioni sono l'unico gesto ragionevole e logico», ha spiegato Plenković

Dabro è uno dei dirigenti del Movimento patriottico (Dp), partito di destra che alle elezioni dello scorso aprile ha ottenuto il 10 per cento dei voti, e che è entrato a far parte della coalizione di governo guidata dai conservatori di Plenković, esprimendo quattro ministri. Dabro è il secondo ministro a dover lasciare il governo formato a maggio, dopo che a novembre, a seguito di un arresto per corruzione, il premier ha destituito un altro suo vicepremier, il ministro della Sanità, Vili Beroš. Dabro sarà presto sostituito e lo scandalo non dovrebbe, come sembra, avere conseguenze sulla stabilità della maggioranza governativa.