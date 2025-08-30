  1. Clienti privati
Medio Oriente Per la Croce Rossa l'evacuazione di massa a Gaza City è impossibile

SDA

30.8.2025 - 12:21

Cittadini di Gaza City lasciano la città (29 agosto 2025) 
Cittadini di Gaza City lasciano la città (29 agosto 2025) 
KEYSTONE

Il capo della Croce Rossa Internazionale ha denunciato i piani israeliani per un'evacuazione di massa di Gaza City prima dell'occupazione militare, insistendo sul fatto che non fosse possibile realizzarla in sicurezza.

Keystone-SDA

30.08.2025, 12:21

30.08.2025, 13:01

«È impossibile che un'evacuazione di massa di Gaza City possa mai essere effettuata in modo sicuro e dignitoso nelle attuali condizioni», ha dichiarato la presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa Mirjana Spoljaric in una nota, descrivendo il piano di evacuazione come «non solo irrealizzabile, ma anche incomprensibile».

