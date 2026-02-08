  1. Clienti privati
Crollo Crolla un edificio in Libano, almeno 5 morti

SDA

8.2.2026 - 20:18

Drammatico crollo in Libano.
Drammatico crollo in Libano.
Keystone

I media statali libanesi affermano che un edificio è crollato nella città di Tripoli, nel nord del Libano, provocando la morte di almeno cinque persone.

Keystone-SDA

08.02.2026, 20:18

08.02.2026, 20:25

L'agenzia di stampa statale National News Agency parla del «crollo di un vecchio edificio» nel quartiere Bab al-Tabbaneh di Tripoli, e afferma che «finora sono state tratte in salvo otto persone, mentre sono state recuperate cinque vittime».

