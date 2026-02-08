Drammatico crollo in Libano. Keystone

I media statali libanesi affermano che un edificio è crollato nella città di Tripoli, nel nord del Libano, provocando la morte di almeno cinque persone.

L'agenzia di stampa statale National News Agency parla del «crollo di un vecchio edificio» nel quartiere Bab al-Tabbaneh di Tripoli, e afferma che «finora sono state tratte in salvo otto persone, mentre sono state recuperate cinque vittime».