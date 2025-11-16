  1. Clienti privati
Africa Crolla un ponte in una miniera in Congo, almeno 32 morti

SDA

16.11.2025 - 18:21

Potrebbero esserci altre vittime. (foto d'archivio)
Potrebbero esserci altre vittime. (foto d'archivio)
Keystone

Almeno 32 minatori sono morti per il crollo di un ponte presso una miniera di cobalto situata nel sud della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Lo hanno riferito fonti governative.

Keystone-SDA

16.11.2025, 18:21

16.11.2025, 18:23

Il ponte è crollato in una zona inondata nei pressi della miniera, situata nella provincia di Lualaba, ha spiegato ao giornalisti il responsabile provinciale degli Interni, Roy Kaumba Mayonde. Al momento sono stati recuperati 32 corpi, ma le ricerche di ulteriori vittime proseguono, ha aggiunto.

