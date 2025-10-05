Altre 26 disperseCrolla una scuola in Indonesia, il bilancio è di 37 vittime
SDA
5.10.2025 - 08:07
Il bilancio del crollo di una scuola a Giava, in Indonesia, è di 37 vittime. Lo rendono noto i soccorritori.
Keystone-SDA
05.10.2025, 08:07
05.10.2025, 08:24
SDA
«Domenica mattina sono state recuperate 141 persone: 104 sono in salvo e 37 sono morte», ha spiegato il direttore delle operazioni dell'Agenzia nazionale di ricerca e soccorso Yudhi Bramantyo, aggiungendo che altre 26 persone sono disperse.