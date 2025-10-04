  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lavorano fino a 14 ore al giorno Cuba ammette l'uso dei detenuti per produrre una parte di sigari

SDA

4.10.2025 - 16:23

I celebri sigari cubani fatti a mano
I celebri sigari cubani fatti a mano
Keystone

Dietro l'aura patinata dei celebri «habanos» si nasconde una realtà che sa di repressione e sfruttamento.

Keystone-SDA

04.10.2025, 16:23

04.10.2025, 16:40

Ad ammetterlo per la prima volta è l'azienda statale cubana Tabacuba, che ha confermato quanto denunciato dall'ong Prisoners Defenders nel suo rapporto del 15 settembre scorso: centinaia di detenuti cubani, pagati meno di otto dollari al mese, sono costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per confezionare i sigari simbolo del lusso caraibico.

La stessa Habanos S.A. - società mista che gestisce il commercio mondiale dei sigari cubani- ha ribadito l'uso di reclusi in alcune carceri dell'isola per la sua produzione. In una dichiarazione raccolta dal sito specializzato Halfwheel, si precisa che l'iniziativa, gestita insieme a Tabacuba, ha come obiettivo «offrire una formazione professionale» ai detenuti, per favorirne l'integrazione futura.

Tabacuba sottolinea a sua volta che la partecipazione è «volontaria» e che ai prigionieri vengono riconosciuti compensi e benefici penitenziari. La produzione nei centri di detenzione – si legge ancora nella nota – utilizza le stesse risorse e controlli di qualità delle fabbriche tradizionali, ma ha un valore «simbolico» e non incide sul mercato.

I più letti

Ecco come un comune svizzero ha guadagnato un milione e mezzo in due settimane
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Reinhold Messner avverte: «La gente segue gli influencer e mette in pericolo la propria vita»
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Heather Parisi contro i paragoni di bellezza tra le sue figlie: «È qualcosa di malato»

Altre notizie

Politica. Svolta in Giappone, avrà la prima premier donna

PoliticaSvolta in Giappone, avrà la prima premier donna

Medio Oriente. Wafa annuncia almeno 15 morti negli attacchi a Gaza City

Medio OrienteWafa annuncia almeno 15 morti negli attacchi a Gaza City

Come gli imperatori. Negli USA in arrivo le monete con l'immagine di Trump?

Come gli imperatoriNegli USA in arrivo le monete con l'immagine di Trump?