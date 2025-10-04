I celebri sigari cubani fatti a mano Keystone

Dietro l'aura patinata dei celebri «habanos» si nasconde una realtà che sa di repressione e sfruttamento.

Keystone-SDA SDA

Ad ammetterlo per la prima volta è l'azienda statale cubana Tabacuba, che ha confermato quanto denunciato dall'ong Prisoners Defenders nel suo rapporto del 15 settembre scorso: centinaia di detenuti cubani, pagati meno di otto dollari al mese, sono costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per confezionare i sigari simbolo del lusso caraibico.

La stessa Habanos S.A. - società mista che gestisce il commercio mondiale dei sigari cubani- ha ribadito l'uso di reclusi in alcune carceri dell'isola per la sua produzione. In una dichiarazione raccolta dal sito specializzato Halfwheel, si precisa che l'iniziativa, gestita insieme a Tabacuba, ha come obiettivo «offrire una formazione professionale» ai detenuti, per favorirne l'integrazione futura.

Tabacuba sottolinea a sua volta che la partecipazione è «volontaria» e che ai prigionieri vengono riconosciuti compensi e benefici penitenziari. La produzione nei centri di detenzione – si legge ancora nella nota – utilizza le stesse risorse e controlli di qualità delle fabbriche tradizionali, ma ha un valore «simbolico» e non incide sul mercato.