Per il presidente cubano Miguel Díaz-Canel (davanti, secondo da sinistra) il blocco offre «una grande speranza per i paesi del Sud, nella loro lotta per un ordine internazionale più giusto e democratico». KEYSTONE

È stato ufficializzato l'ingresso di Cuba come paese associato nel blocco economico Brics, guidato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.

Keystone-SDA SDA

L'entrata dell'Avana coincide con quella della Bolivia, le uniche due nazioni latinoamericane tra le nove entrate nel blocco dei Brics come soci partner dal primo gennaio 2025. L'entrata di Cuba era stato concordata durante il vertice tenutosi lo scorso ottobre a Kazan.

Il sito all news statale Cubadebate sottolinea che i Brics «si consolidano come un'alternativa al sistema egemonico guidato dalle economie occidentali», aggiungendo che l'ingresso di Cuba nel Brics+ rappresenta «un'opportunità chiave per eludere» l'embargo statunitense. Per il sito di governo «la possibilità di commerciare con valute locali all'interno del Brics permetterà all'Isola di ridurre la sua dipendenza dal dollaro e di aprirsi a nuovi flussi commerciali».

Il presidente Miguel Díaz-Canel ha dichiarato che il blocco offre «una grande speranza per i paesi del Sud, nella loro lotta per un ordine internazionale più giusto e democratico».