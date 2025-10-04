  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco la sua lettera Cuba, Ferrer accetta l'esilio ma rifiuta le condizioni del regime

SDA

4.10.2025 - 08:57

Il dissidente cubano, José Daniel Ferrer (a sinistra in una foto del 2016).
Il dissidente cubano, José Daniel Ferrer (a sinistra in una foto del 2016).
Keystone

Il dissidente cubano José Daniel Ferrer, leader della Unione patriottica di Cuba (Unpacu), ha accettato l'esilio per proteggere la propria famiglia, ma rifiuta qualsiasi condizione imposta dal regime.

Keystone-SDA

04.10.2025, 08:57

04.10.2025, 09:06

Lo ha denunciato sua sorella Ana Belkis Ferrer, affermando che l'uscita del fratello dall'isola non è ancora certa perché «la dittatura sta cercando di ottenere benefici».

Secondo la sorella, Ferrer è «molto dimagrito» e continua a subire minacce e umiliazioni in carcere: «Lo mettono al sole ma resta in condizioni estreme, con criminali che gli rubano le poche cose che ha e lo provocano di continuo», riporta Infobae.

Il messaggio di Ferrer

In una lettera di cinque pagine scritta dal carcere, Ferrer ha ribadito di non voler essere «moneta di scambio» per negoziati tra L'Avana e Washington. «Se la mia vita e quella della mia famiglia dipendono dal chiedere concessioni, preferisco la morte in questo campo di concentramento al sacrificio dell'onore», ha scritto, definendo quella cubana «la peggiore dittatura del continente americano».

Il dissidente denuncia anni di torture, percosse e persecuzioni contro di lui e i suoi familiari. La decisione di lasciare Cuba, ha spiegato, era stata presa già dopo l'ultimo assalto alla sua casa, ad aprile, ma «solo per la sicurezza di mia moglie e dei miei figli».

Ferrer accusa inoltre la «debolezza del mondo libero» verso il regime di Díaz-Canel e riconosce come «unica» la fermezza degli Stati Uniti. «Sono pronto a morire – conclude – ma non a vivere senza onore e dignità».

I più letti

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Passeggeri fuori controllo sul volo Ryanair: scalo forzato per far intervenire la polizia
«La Svizzera sta ripetendo gli errori degli anni '30, quando ignorò il pericolo di guerra»

Altre notizie

Ecco di chi si tratta. Per la prima volta nella storia, il Giappone potrebbe avere una premier donna

Ecco di chi si trattaPer la prima volta nella storia, il Giappone potrebbe avere una premier donna

Medio Oriente. Hamas chiede «ulteriori negoziati», sì condizionato al piano Trump

Medio OrienteHamas chiede «ulteriori negoziati», sì condizionato al piano Trump

Stati Uniti. Entra in vigore il provvedimento di Trump: un anno di carcere a chi brucia la bandiera degli Usa

Stati UnitiEntra in vigore il provvedimento di Trump: un anno di carcere a chi brucia la bandiera degli Usa