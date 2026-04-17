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Cuba Miguel Díaz-Canel: «Siamo pronti a fronteggiare gli Stati Uniti»

SDA

17.4.2026 - 08:13

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel.
Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel.
Keystone

Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dichiarato che il Paese è pronto ad affrontare un'aggressione militare degli Stati Uniti. L'intervento si è svolto all'Avana durante le celebrazioni per il 65esimo anniversario del fallito sbarco della Baia dei Porci.

Keystone-SDA

17.04.2026, 08:13

17.04.2026, 08:19

Di fronte alla folla, il capo di Stato ha affermato: «Il momento è sfidante e ci chiama a essere pronti ad affrontare minacce serie, tra cui l'aggressione militare. Non la vogliamo, ma è nostro dovere prepararci per evitarla e, se fosse inevitabile, vincerla».

Le tensioni bilaterali sono peggiorate dopo che a gennaio Washington ha bloccato le forniture di idrocarburi all'isola, a seguito della caduta del governo venezuelano di Nicolás Maduro. Respingendo la narrazione di un Paese al collasso, Díaz-Canel ha precisato: «Cuba non è uno Stato fallito, è uno Stato accerchiato», ribadendo che l'isola rimane «una rivoluzione socialista proprio sotto il naso dell'impero».

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