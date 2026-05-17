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Contro la crisi A Cuba quinta notte di proteste contro i blackout e la crisi economica

SDA

17.5.2026 - 10:00

Continuano le proteste a Cuba.
Continuano le proteste a Cuba.
Keystone

Quinta notte consecutiva di proteste popolari all'Avana contro i blackout prolungati, la mancanza d'acqua e la crescente crisi economica che colpisce Cuba.

Keystone-SDA

17.05.2026, 10:00

17.05.2026, 10:30

In diversi quartieri della capitale centinaia di residenti sono scesi in strada battendo pentole e bidoni dai tetti delle case e lungo le strade, mentre le autorità rafforzavano il dispiegamento di polizia e interrompevano il servizio internet in varie aree della città.

Le manifestazioni hanno coinvolto municipi come La Lisa, Guanabacoa, Boyeros e Santo Suárez riporta Martí Noticias.

Attivisti locali denunciano la presenza di agenti in borghese incaricati di identificare i partecipanti alle proteste.

«La gente è disperata, il poco cibo che ha si sta deteriorando senza elettricità e non c'è nemmeno acqua potabile», hanno raccontato alcuni residenti.

Nelle ultime ore sono stati segnalati incendi contro attività private e tensioni vicino a sedi del Partito Comunista cubano, anche se le autorità hanno smentito alcuni episodi diffusi sui social.

La crisi energetica dell'isola si è aggravata dopo settimane di carenza di carburante e continui blackout, alimentando un crescente malcontento contro il governo di Miguel Díaz-Canel.

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