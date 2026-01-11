  1. Clienti privati
Dopo il Venezuela Cuba si prepara a difendersi dagli USA: «Disposti a morire»

SDA

11.1.2026 - 16:48

Anche a Cuba sale la tensione a causa delle ultime operazioni condotte dagli Stati Uniti.
Keystone

Di fronte alle minacce Usa di un intervento diretto contro Cuba, il governo di Miguel Díaz-Canel ha risposto con un'esercitazione militare in tutto il territorio dell'isola e affermando che «prepararsi alla difesa è uno sforzo necessario».

Keystone-SDA

11.01.2026, 16:48

11.01.2026, 16:55

Questo infatti il titolo scelto oggi dall'organo ufficiale del Partito Comunista cubano e dell'esecutivo castrista, Granma, per presentare un esteso reportage sugli esercizi militari tenuti sabato in occasione della Giornata Nazionale della Difesa.

«Essere sistematicamente ben preparati ed essere disposti a morire se necessario è il miglior segnale che puoi dare a un nemico che ricorre a ogni sorta di trucco nella speranza di sottometterti», afferma la testata.

Il reportage descrive quindi in modo dettagliato le diverse esercitazioni organizzate nelle province di Santiago, Matanzas, Sierra Maestra, La Tunas, Cienfuegos e infine Camagüey, dove è stato simulato un attacco all'infrastruttura delle comunicazioni e il bombardamento di una fabbrica di rum.

