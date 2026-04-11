Due persone sono state uccise e altre due ferite in un attacco russo che ha colpito una zona residenziale nella città ucraina di Odessa, nel sud del Paese. L'attacco è avvenuto poche ore prima dell'entrata in vigore del cessate il fuoco temporaneo previsto per la Pasqua ortodossa. Keystone

Un breve cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa tra Ucraina e Russia, annunciato giovedì dal presidente russo Vladimir Putin e accettato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dovrebbe entrare in vigore oggi pomeriggio.

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Intanto, rallentano gli sforzi diplomatici americani per mettere fine alla guerra, con gli Stati Uniti impegnati in Medio Oriente.

Il Cremlino ha indicato che la tregua entrerà in vigore oggi alle 16:00 ora di Mosca, le 15:00 in Svizzera, e durerà fino alla fine della giornata di domenica, per un totale di 32 ore.

Il ministro della difesa russo Andrei Belousov e il capo di Stato maggiore Valeri Gerasimov hanno ricevuto l'ordine di «cessare le operazioni di combattimento in tutte le direzioni per questo periodo».

Poco dopo, Zelensky ha fatto sapere che l'Ucraina è pronta a rispettare questa rara pausa delle ostilità, che Kiev aveva già proposto a sua volta, in un momento in cui i colloqui per porre fine al conflitto, in corso da quattro anni, hanno subito una battuta d'arresto anche a causa della guerra in Medio Oriente.

Una tregua simile era stata annunciata anche l'anno scorso per la Pasqua ortodossa, ma entrambe le parti si erano accusate ripetutamente di averla violata.

Gli attacchi continuano, due morti a Odessa

Prima ancora dell'inizio del cessate il fuoco, le autorità delle regioni ucraine di Poltava, nel centro del Paese, e di Sumy, nel nord-est, hanno riferito nella notte tra venerdì e sabato della morte di una persona e del ferimento di circa 15 altre in due attacchi distinti.

Stamani, anche le autorità di Odessa, nel sud del Paese, hanno annunciato la morte di due persone in un raid russo su una zona residenziale, aggiungendo che altre due sono state ricoverate in ospedale.

Secondo l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha inoltre lanciato nella notte tra giovedì e venerdì 128 droni contro il Paese.

«Oggi abbiamo definito i parametri della nostra risposta a qualsiasi potenziale violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito russo. Sappiamo tutti con chi abbiamo a che fare», ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

«L'Ucraina rispetterà il cessate il fuoco e risponderà rigorosamente allo stesso modo a qualunque violazione».

I negoziati non avanzano

Diversi cicli di negoziati condotti sotto l'egida degli Stati uniti non sono riusciti ad avvicinare le parti a un accordo, e il processo si è ulteriormente arenato man mano che l'attenzione di Washington si è spostata verso l'Iran.

Mosca continua a chiedere a Kiev concessioni territoriali e politiche che Zelensky ha respinto, assimilandole a una capitolazione.

Secondo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass, l'annuncio della tregua non è stato discusso in anticipo con Kiev e Washington e non è legato ai negoziati per mettere fine al conflitto.

La guerra ha causato centinaia di migliaia di morti, diventando il conflitto più letale in Europa dalla Seconda guerra mondiale, e ha provocato milioni di sfollati.

Se la Russia ha ottenuto modesti guadagni territoriali a caro prezzo, Kiev è recentemente riuscita a respingere il nemico nel sud-est.

L'analisi della situazione sul terreno

Le avanzate russe hanno rallentato dalla fine del 2025, secondo l'analisi dei dati dell'Institute for the Study of War (ISW), che attribuisce questo rallentamento alle controffensive ucraine, ma anche al divieto imposto alla Russia di usare i terminali Starlink in Ucraina e agli sforzi del Cremlino per limitare l'accesso a Telegram.

Resta invece sfavorevole a Kiev la situazione più a nord, nella regione di Donetsk, in direzione delle due grandi città di Kramatorsk e Sloviansk.

A est di quest'ultima, le truppe del Cremlino sono avanzate di circa 50 chilometri nel solo mese di marzo.

A quattro anni dall'inizio della guerra, Mosca occupa poco più del 19% del territorio ucraino, in gran parte conquistato nelle prime settimane del conflitto