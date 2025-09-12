Palestinesi in fuga verso il sud della Striscia di Gaza. Keystone

Almeno 36 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti dall'alba nei bombardamenti dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa.

Fonti mediche hanno riferito che 14 civili sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un'abitazione nella zona di Al-Tuwam, a nord di Gaza City. Secondo al-Jazeera i 14 morti sarebbero tutti membri della stessa famiglia.

Tra le 36 vittime, quattro palestinesi sono stati uccisi quando le forze israeliane hanno colpito la zona di Jabalia al-Nazla, nella Striscia settentrionale. Altri due palestinesi sono stati uccisi e diversi feriti quando è stata presa di mira una tenda che ospitava famiglie sfollate nel campo profughi di Al-Shati, a ovest di Gaza City.

A Rafah, una persona è stata uccisa mentre attendeva la distribuzione di aiuti a nord della città, mentre un altro palestinese è stato ucciso a Khan Yunis, nel sud della Striscia.

Nella zona di Al-Sudaniya, a nord-ovest di Gaza City, diversi civili sono stati uccisi e feriti quando un'abitazione è stata colpita da un attacco aereo israeliano. Nel frattempo, a Deir al-Balah, nella zona centrale di Gaza, un palestinese è morto per le ferite riportate in un precedente attacco. All'alba di oggi, aerei da guerra israeliani hanno preso di mira tre abitazioni appartenenti alla famiglia Abu Meiri a est della città.