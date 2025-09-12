  1. Clienti privati
Medio Oriente Dall'alba almeno 36 morti nei raid dell'Esercito israeliano a Gaza

SDA

12.9.2025 - 10:39

Palestinesi in fuga verso il sud della Striscia di Gaza.
Palestinesi in fuga verso il sud della Striscia di Gaza.
Keystone

Almeno 36 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti dall'alba nei bombardamenti dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa.

Keystone-SDA

12.09.2025, 10:39

12.09.2025, 10:41

Fonti mediche hanno riferito che 14 civili sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un'abitazione nella zona di Al-Tuwam, a nord di Gaza City. Secondo al-Jazeera i 14 morti sarebbero tutti membri della stessa famiglia.

Tra le 36 vittime, quattro palestinesi sono stati uccisi quando le forze israeliane hanno colpito la zona di Jabalia al-Nazla, nella Striscia settentrionale. Altri due palestinesi sono stati uccisi e diversi feriti quando è stata presa di mira una tenda che ospitava famiglie sfollate nel campo profughi di Al-Shati, a ovest di Gaza City.

A Rafah, una persona è stata uccisa mentre attendeva la distribuzione di aiuti a nord della città, mentre un altro palestinese è stato ucciso a Khan Yunis, nel sud della Striscia.

Nella zona di Al-Sudaniya, a nord-ovest di Gaza City, diversi civili sono stati uccisi e feriti quando un'abitazione è stata colpita da un attacco aereo israeliano. Nel frattempo, a Deir al-Balah, nella zona centrale di Gaza, un palestinese è morto per le ferite riportate in un precedente attacco. All'alba di oggi, aerei da guerra israeliani hanno preso di mira tre abitazioni appartenenti alla famiglia Abu Meiri a est della città.

