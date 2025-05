Israeli Iron Dome air defense system fires to intercept rockets that were launched from Lebanon, in northern Israel, Monday, Sept. 23, 2024. (AP Photo/Ohad Zwigenberg) KEYSTONE

Da tutto il mondo è considerato lo scudo antimissile più efficace del mondo. Ma stavolta, i ribelli yemeniti degli Houthi sono riusciti a bucare «l'impenetrabile» il sistema di difesa aerea di Israele, colpendo l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

A fallire in particolare, per ammissione dell'Idf, sono stati il sistema Arrow – parte della 'triade' antimissile israeliana insieme alll'Iron Dome e al David's Sling – e il Thaad americano, ultimo arrivato a rafforzare ulteriormente il sistema di difesa dello Stato ebraico.

Il sistema di difesa aerea multilivello israeliano è stato sviluppato con l'aiuto degli Stati Uniti dopo la Guerra del Golfo del 1991 ed è in grado di fornire diverse opzioni per abbattere droni e missili a lungo raggio. Il sistema a più alta quota è ARROW, che intercetta missili balistici nello spazio.

Per il medio raggio Israele può contare sul DAVID'S SLING (la Fionda di Davide) in grado di contrastare missili balistici e da crociera. Infine, il più famoso IRON DOME a corto raggio è pensato per intercettare il tipo di razzi e mortai del gruppo terroristico Hamas sostenuto dall'Iran a Gaza e di Hezbollah in Libano. E ricopre anche il ruolo di ultima difesa, essendo in grado – in teoria – di agire contro qualsiasi missile più potente mancato dai sistemi Arrow o David's Sling.

In aggiunta ai tre sistemi, il Pentagono ha messo a disposizione di Israele a ottobre una batteria di THAAD, acronimo di 'Terminal high-altitude area defense', che consiste in sei lanciarazzi da 8 missili ciascuno, una stazione radar, una di controllo fuoco e una per l'approvvigionamento.

I missili intercettori del sistema hanno un raggio d'azione di 150-200 chilometri, distruggono l'obiettivo nella fase terminale di volo con un impatto diretto: i test hanno mostrato un'efficacia vicina al 100%, e la capacità di ricarica del sistema contata in minuti garantisce una potenza di fuoco tale da contrastare varie ondate di attacchi.

Ma quello che rende questo sistema unico al mondo, assicura il produttore, è il sistema radar: può tracciare i suoi bersagli in un raggio sorprendente di 3mila chilometri, per poi distruggerli in discesa, stimano gli esperti del settore. Numeri che fanno pensare a un sistema – quasi – infallibile.