  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra Attacco alla residenza di Putin? Arriva la risposta dalla Francia

SDA

30.12.2025 - 19:21

Il presidente francese Emmanuel Macron
Il presidente francese Emmanuel Macron
Keystone

Le dichiarazioni del Cremlino, che accusa l'Ucraina di aver attaccato una residenza di Vladimir Putin, non si basano su «alcuna prova solida» e rappresentano in sé «un atto di sfida contro l'agenda di pace» del presidente Usa, Donald Trump.

Keystone-SDA

30.12.2025, 19:21

30.12.2025, 19:30

È quanto dichiara l'entourage del presidente francese, Emmanuel Macron, secondo cui «non esiste alcuna prova solida che possa corroborare le gravi accuse delle autorità russe, dopo una verifica delle informazioni con i nostri partner».

«Le stesse autorità russe – proseguono le fonti a Parigi – dicono tutto e il suo contrario su ciò che è realmente accaduto».

Le dichiarazioni dell'entourage di Macron ribadiscono quanto già detto dal ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga: la Russia non ha fornito «alcuna prova plausibile» del raid di droni sulla dacia di Putin a Valdai «perché nessun attacco del genere è avvenuto». Ma lo scontro congela il negoziato: Mosca irrigidisce le sue posizioni, Zelensky non cede sul Donbass. Per la Bbc, le perdite russe sono state 350 mila negli ultimi 10 mesi.

Zelensky pronto a incontrare Putin

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a incontrare il presidente russo in qualsiasi formato. Lo riporta Ukrinform. Lo ha detto Zelensky in risposta a una domanda di un corrispondente di Ukrinform.

«Crediamo che a gennaio ci sia l'opportunità di un incontro congiunto tra i leader di Europa, Stati Uniti e Ucraina. E abbiamo sollevato la questione di un incontro con i russi – ha detto il leader ucraino -. Ho detto al presidente Donald Trump e ai leader europei, e lo confermo di nuovo ora: Sono pronto a qualsiasi formato di incontro con Putin. Non ho paura di nessun formato del nostro incontro. La cosa principale è che i russi non abbiano paura».

I più letti

Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione
Ora Shiffrin si difende dalle accuse di Swiss Ski: «Non era per ottenere un vantaggio»

La guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Cremlino respinge accuse di fake news sull'attacco alla villa di Putin

Guerra in UcrainaCremlino respinge accuse di fake news sull'attacco alla villa di Putin

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Non mi fido di Putin, non vuole davvero la pace»

Guerra in UcrainaZelensky: «Non mi fido di Putin, non vuole davvero la pace»

Guerra. Mosca: «Kiev ha attaccato la residenza di Putin», Zelensky:  «Tipica menzogna russa»

GuerraMosca: «Kiev ha attaccato la residenza di Putin», Zelensky:  «Tipica menzogna russa»

Altre notizie

Conflitti. Un anno nero per la pace, mai così tante guerre dal 1945

ConflittiUn anno nero per la pace, mai così tante guerre dal 1945

Guerra in Ucraina. Kiev: «Nessuna prova del raid sulla villa di Putin», il 6 vertice europeo

Guerra in UcrainaKiev: «Nessuna prova del raid sulla villa di Putin», il 6 vertice europeo

Medio Oriente. Cassis e 9 omologhi chiedono libero accesso agli aiuti umanitari per Gaza

Medio OrienteCassis e 9 omologhi chiedono libero accesso agli aiuti umanitari per Gaza