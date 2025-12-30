Il presidente francese Emmanuel Macron Keystone

Le dichiarazioni del Cremlino, che accusa l'Ucraina di aver attaccato una residenza di Vladimir Putin, non si basano su «alcuna prova solida» e rappresentano in sé «un atto di sfida contro l'agenda di pace» del presidente Usa, Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

È quanto dichiara l'entourage del presidente francese, Emmanuel Macron, secondo cui «non esiste alcuna prova solida che possa corroborare le gravi accuse delle autorità russe, dopo una verifica delle informazioni con i nostri partner».

«Le stesse autorità russe – proseguono le fonti a Parigi – dicono tutto e il suo contrario su ciò che è realmente accaduto».

Le dichiarazioni dell'entourage di Macron ribadiscono quanto già detto dal ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga: la Russia non ha fornito «alcuna prova plausibile» del raid di droni sulla dacia di Putin a Valdai «perché nessun attacco del genere è avvenuto». Ma lo scontro congela il negoziato: Mosca irrigidisce le sue posizioni, Zelensky non cede sul Donbass. Per la Bbc, le perdite russe sono state 350 mila negli ultimi 10 mesi.

Zelensky pronto a incontrare Putin

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a incontrare il presidente russo in qualsiasi formato. Lo riporta Ukrinform. Lo ha detto Zelensky in risposta a una domanda di un corrispondente di Ukrinform.

«Crediamo che a gennaio ci sia l'opportunità di un incontro congiunto tra i leader di Europa, Stati Uniti e Ucraina. E abbiamo sollevato la questione di un incontro con i russi – ha detto il leader ucraino -. Ho detto al presidente Donald Trump e ai leader europei, e lo confermo di nuovo ora: Sono pronto a qualsiasi formato di incontro con Putin. Non ho paura di nessun formato del nostro incontro. La cosa principale è che i russi non abbiano paura».